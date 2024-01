Juve, non c’è solo lui: ecco la lista del club

La Juventus continua ad essere una delle protagoniste della sessione di mercato: i bianconeri, oltre ai rumors in entrata, potrebbero perdere uno dei loro uomini in questo gennaio

La Juventus è alla ricerca delle occasioni giuste per portare i bianconeri i rinforzi funzionali al gioco di Massimiliano Allegri: al netto dei nomi in entrata, però, potrebbe esserci un addio.

Già da qualche mese i tifosi bianconeri attendevano l’inizio della finestra invernale di calciomercato. Le defezioni nel centrocampo di Allegri lasciavano presagire ad importanti investimenti da parte della dirigenza sin dalle prime battute di mercato.

Fino ad ora, però, il tanto agognato centrocampista non è arrivato, con il club che ha scartato ormai da tempo la candidatura di Kalvin Phillips. L’immobilismo in entrata potrebbe fare da preludio all’addio di un calciatore attualmente in rosa.

Da diverse finestre di mercato la Juventus ha dovuto ridimensionare le proprie spese. I recenti problemi di bilancio costringono la Juve a mantenere un regime di austerity. Per sbloccare le situazioni in entrata, dunque, la compagine bianconera potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi uomini. Si tratta di Moise Kean, finito nel mirino del Rennes.

Il club mette il bianconero nel mirino: pronte altre soluzioni in caso di fumata nera

L’attaccante italiano classe 2000 ha già militato in Ligue 1 nel 2021/21 con la maglia del Paris Saint Germain. Il suo tempo tra le fila della Vecchia Signora sembra essere, infatti, scaduto. L’esplosione di Yildiz potrebbe ulteriormente ridurre lo spazio a disposizione per Kean, considerando la presenza di Chiesa, Milik e Vlahovic.

L’attaccante nativo di Vercelli avrebbe aperto all’addio, spinto dalla voglia di strappare la convocazione a Luciano Spalletti per EURO2024. L’ex Everton interessa anche a Fiorentina e Monza e, per questo, il Rennes starebbe portando avanti anche un ‘piano B’.

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, i francesi starebbero monitorando le prestazioni di Vangelis Pavlidis, attaccante greco dell’AZ Alkmaar classe ’98. Sono già 18 gol in 16 presenze in Eredivisie e questi numeri stanno attirando l’interesse di diversi club europei.

Inoltre, Rennes e Juventus potrebbero dar vita ad un intreccio molto interessante e potrebbero venirsi in contro con Kean verso la Ligue 1, favorendo nel caso un ritorno in terra di Francia che potrebbe fargli anche bene dal punto di vista della continuità.

