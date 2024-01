Mercato Juventus, Giuntoli supera tutti: la mossa a sorpresa

Cristiano Giuntoli mette la freccia e studia un grandissimo colpo: il ds della Juve medita la novità a centrocampo

Vincere aiuta a vincere ed è su questa strada che Massimiliano Allegri è speranzoso di poter continuare il suo percorso alla guida della Juventus. Una stagione scoppiettante per i colori bianconeri che a conti fatti, non succedeva da anni, sono in piena corsa per lo Scudetto.

Il calciomercato di gennaio rimane un’occasione per la società di Torino per rimpolpare una rosa che già adesso sta mostrando delle piccolissime crepe. In difesa, in primis, è prossimo l’approdo del portoghese Tiago Djalò che sta per lasciare il Lille per vestirsi di bianconero. Dopo una breve parentesi con la maglia del Milan, il centrale è esploso in Ligue 1 e ora sta per tornare in Italia. Occasioni sugli esterni, per dare respiro soprattutto a Weah sulla corsia di destra, andranno colte senz’altro.

Il centrocampo resta poi la zona di campo nella quale sarà fondamentale operare in maniera certosina, mettendo a disposizione di Allegri calciatori funzionali al progetto Juventus. Uno di questi può essere Samardzic, che dopo essere stato vicinissimo al Napoli pare destinato pure lui a prendere l’aereo per Torino, al netto delle tempistiche dell’affare.

C’è però un vero e proprio colpo a sorpresa che Cristiano Giuntoli, sottotraccia, potrebbe provare a disegnare: un affare che potrebbe rinforzare la squadra di Allegri e allo stesso tempo bruciare la concorrenza di diverse rivali in Serie A.

Allegri gongola: mirino su Neuhaus

Proprio in mediana c’è un vero e proprio gioiellino che piace a Napoli e Lazio che, da qualche settimana, si sono portate avanti per l’acquisto. Giuntoli, però, è pronto a spingere il piede sull’acceleratore.

Florian Neuhaus, centrocampista e all’occorrenza trequartista in forza al Borussia Monchengladbach, è l’ultima idea eventuale in casa bianconera. La dirigenza juventina è rimasta decisamente colpita dalle qualità del 26enne che con il club tedesco è sotto contratto fino all’estate 2027. Arrivato dal Dusseldorf cinque anni e mezzo fa, Neuhaus è stato schierato ben 32 volte quest’anno tra Bundesliga e Coppa di Germania: per lui 6 reti e 4 assist vincenti.

L’inserimento di Giuntoli potrebbe quindi prendere corpo nel caso in cui nascessero le ipotetiche giuste condizioni, e per convincere la dirigenza del Borussia Monchengladbach il direttore sportivo bianconero dovrebbe formulare una proposta decisamente allettante.

Prestito con obbligo di riscatto al termine dell’attuale stagione, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Sarebbe un colpo di assoluto valore che potrebbe anche portare diverse reti in più al centrocampo juventino: staremo a vedere come andrà a finire.