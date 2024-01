La Juve torna alla carica: colpo da Madrid

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus. L’ultima arriva dalla Spagna e riguarda un possibile rinforzo seguito da tempo dai bianconeri

Campionato e calciomercato, sarà una seconda parte di gennaio impegnativa per la Juventus che punta a presentarsi in testa alla classifica in vista dello scontro diretto con l’Inter del prossimo 4 febbraio e, al contempo, a rinforzarsi per consolidare ulteriormente le proprie ambizioni di primato.

I bianconeri hanno già preso Djalò (atteso nei prossimi giorni a Torino per le visite mediche) e il giovane talento Adzic. Contatti in corso anche per Popovic che il Milan ha mollato per la mancata intesa sulle commissioni per gli agenti quando la trattativa per l’oramai ex attaccante del Partizan era a un passo dalla conclusione.

Accantonate definitivamente le trattative per Hojbjerg del Tottenham e per Philipps del Manchester City, per il centrocampo è stato offerto alla Juve l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson che vuole lasciare l’Al Ettifaq al netto della voglia degli arabi di trattenerlo.

Dalla Spagna insistono, la Juve non molla

Chi da tempo è nel mirino della Juventus è Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid. Dalla Spagna insistono sull’interessamento dei bianconeri che hanno individuato nel mediano argentino il rinforzo ideale in grado di dare ulteriore qualità a un reparto che potrebbe perdere Adrien Rabiot, quest’ultimo in scadenza di contratto a fine stagione.

Il portale spagnolo ‘todofichajes.com’ conferma come De Paul sia una priorità della Juventus, pur ribadendo le difficoltà di una possibile trattativa nella quale l’Atletico Madrid chiede non meno di 40 milioni per cedere un giocatore importante per Simeone ma che lo stesso allenatore dei Colchoneros non schiera con continuità tra i titolari.

Stando al portale iberico, la Juve può far leva sull’interessamento dell’Atletico per Dusan Vlahovic per imbastire una maxi operazione nella quale i rapporti di forza potrebbero anche rovesciarsi. I bianconeri infatti chiedono per Vlahovic non meno di 80 milioni. Per questo motivo, nel caso l’Atletico volesse davvero prendere l’attaccante serbo ecco che De Paul diventerebbe una possibile pedina di scambio per la Juve. Un’ipotesi sulla quale la Juve potrebbe davvero riflettere soprattutto per l’ingaggio di Vlahovic che percepisce 7 milioni di euro annui.

Difficile, tuttavia, che l’eventuale trattativa possa concretizzarsi a Gennaio. La Juve, al momento, è maggiormente concentrata su altri obiettivi. Attenzione, in particolare, a Samardzic. Tramontata l’ipotesi Napoli, il fantasista serbo è tornato nel mirino della Juve che potrebbe offrire Nicolussi Caviglia all’Udinese per agevolare la positiva conclusione della trattativa che prosegue, ormai, da settimane.