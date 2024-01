Schumacher, la decisione è definitiva: hanno fatto di tutto

La decisione è definitiva per Michael Schumacher: si attende solo un riscontro positivo in vista del grande giorno

La vita di Michael Schumacher, probabilmente il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi, non è più la stessa da quel maledetto giorno in cui ebbe il tragico incidente su una pista da sci dieci anni fa. Da allora il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti con diversi problemi di salute che a lungo l’hanno tenuto in bilico. Sulle sue reali condizioni c’è estrema riservatezza, con la famiglia che è sempre stata molto chiusa su questo argomento mantenendo privacy e mistero.

Quello che è certo, invece, sono i fiori d’arancio che ci saranno in casa Schumacher. La primogenita dell’ex pilota, infatti, oggi 26enne, convolerà a nozze col suo attuale fidanzato la prossima estate. E i preparativi per questo grande evento sono già iniziati. La volontà della giovane coppia è quella di avere anche papà Michael all’evento: stanno facendo di tutto per averlo e metterlo nelle migliori condizioni possibili per farlo partecipare.

Schumacher, presa la decisione definitiva per il matrimonio della figlia: ci sarà l’ex pilota?

La decisione definitiva è stata presa sulla location dove si terrà il matrimonio, ovvero una villa in Spagna, più precisamente sulle colline di Port d’Andratx, nei pressi di Palma de Maiorca. La tenuta è di proprietà proprio dell’ex pilota. Per Gina Schumacher la priorità è quella di avere l’amato padre al suo fianco quel giorno e per questo ha fatto di tutto per rendere possibile la sua partecipazione.

A partire dalla location che sarà blindatissima. In pochi potranno accedere al matrimonio e soprattutto vedere le condizioni di salute del tedesco. La villa, come evidenziato dai media tedeschi, è adattata alle sue esigenze attuali, una sorta di clinica privata considerando il bisogno costante a ricevere cure mediche per le sue fragili condizioni di salute. Oltre ad avere un clima mite che gli permetterà di presenziare, nonostante le alte temperature solite della stagione estiva.

Secondo i media teutonici questa dovrebbe essere la situazione, ma non si hanno certezze né su dove viva oggi Schumacher né sulle sue condizioni. Il tedesco potrebbe già essere lì e star vivendo da qualche tempo nel luogo del matrimonio. Ma ad oggi non ci sono certezze nemmeno sulla sua presenza certa nel giorno del fatidico sì di Gina. Tutti si augurano che possano esserci, ma se sarà effettivamente così lo si scoprirà solo più avanti.