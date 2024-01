Caos totale Inter: “44 milioni in più nella e-mail”

L’Inter, in questi giorni, è finita nel mirino per un trasferimento di mercato visto la presenza di quarantaquattro milioni in più

L’Inter nella scorsa sessione estiva di mercato, ha operato in maniera importante con l’obiettivo di regalare ad Inzaghi una rosa in grado di essere grande protagonista all’interno di questa stagione. Quello della porta è stato uno dei reparti maggiormente rinnovati dalla società: nella passata stagione il titolare era Onana mentre quest’anno troviamo Sommer a difendere i pali del club.

L’estremo difensore camerunense è passato al Manchester United dove la sua esperienza non la possiamo definire propriamente fortunata: quarantasette gol subiti in trenta partite, tra tutte le competizioni, per un giocatore che sta faticando a mostrare le qualità viste nel massimo campionato italiano. Sono state diverse le gare (specialmente in Champions League) dove Onana è finito nel mirino della critica per una serie di errori che hanno condizionato soprattutto il cammino europeo dei Red Devils.

Il Manchester non sta vivendo una stagione semplicissima: una vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League, distante dalla vetta della classifica e fuori dall’Europa. Diverse critiche rivolte a squadra, tecnico e anche nei confronti di un mercato che non sta rendendo secondo le aspettative. Tra i giocatori maggiormente criticati proprio Onana, attualmente in Coppa d’Africa. Sul trasferimento dell’estremo difensore circola una voce decisamente clamorosa.

Onana-Inter, trasferimento shock: “Quarantaquattro milioni di differenza”

Le dichiarazioni di Bryan King al podcast Inside ‘Track di Football Insider’ non lasciano spazio ad interpretazioni: “Un mio amico conosce il direttore sportivo dell’Inter ed erano disposti a cedere Onana per circa 6 milioni di sterline. Poi, all’improvviso, arriva un’e-mail che offre oltre 50 milioni di sterline per il portiere“.

Dichiarazioni decisamente forti e che fanno intendere come, nel trasferimento dall’Inter al Manchester United, ci siano quarantaquattro milioni in più rispetto alle intenzioni iniziali del club nerazzurro. Si tratta, senza ombra di dubbio, di una ricostruzione forte ma che, bisogna dirlo, lascia non poche perplessità.

Onana, nella passata stagione, è stato uno dei principali protagonisti specialmente in Champions League trascinando l’Inter fino alla finale con il Manchester City. Risulta difficile immaginare che i nerazzurri avessero l’idea di vendere il loro portiere per una cifra così bassa. Ricordiamo come la cessione dell’estremo difensore sia stata fondamentale per fare mercato e completare la rosa capace, fino ad ora, di essere in testa alla classifica della Serie A.