Kean all’Atletico: scambio di prestiti con la Juve

Moise Kean via dalla Juventus: spunta la clamorosa ipotesi di scambio con l’Atletico, ecco il rinforzo per Allegri.

La Juventus è destinata a brillare da qui ai prossimi mesi. Sicuramente in campo, dove la squadra di Allegri sta sovvertendo ogni pronostico candidandosi come favorita al pari dell’Inter per la conquista dello Scudetto. Ad ogni modo, ora come ora, a tenere alta la concentrazione è l’attuale sessione di calciomercato.

Gennaio può regalare non poche soddisfazioni ad Allegri che, tra uscite ma soprattutto entrate, spera di vedere potenziata la sua squadra. In difesa la firma di Tiago Djalò porterà sicuramente solidità alla retroguardia della Juventus che, specialmente in ottica futura, avrà necessità di inserire profili di una certa importanza. Occhio, poi, al centrocampo che ha già registrato delle defezioni e che rischia di registrare problemi nella seconda parte della stagione.

Allegri può contare su calciatori dalla grande affidabilità: da Rabiot a Locatelli oltre al giovane Miretti ma tutto ciò potrebbe non bastare. E l’attacco? Dusan Vlahovic, a suon di gol e grandissime prestazioni si è ripreso la scena conquistando proprio tutti. E se Federico Chiesa rimane in questo momento molto lontano dal rinnovo con il club di Torino, diversa è la situazione legata a Moise Kean.

L’attaccante classe 2000 è in scadenza tra un anno e mezzo coi bianconeri e non sta sicuramente brillando in una stagione nella quale ha fino a questo momento trovato poco spazio. Per tale ragione, tra le tante ipotesi in gioco, ne è spuntata una davvero suggestiva: l’Atletico Madrid.

Scambio Juve-Atletico: Kean per un grande colpo

Moise Kean piace molto in Serie A: è stato accostato soprattutto al Monza ma ben presto la sua futura squadra potrebbe palesarsi in Spagna. Si parla ovviamente dell’Atletico Madrid che in questi ultimi giorni starebbe pensando ad una suggestiva proposta di scambio da proporre al club piemontese entro fine gennaio.

Si parla di Saul, 29enne nazionale spagnolo impiegabile tanto da centrocampista quanto da trequartista. A Madrid, alla corte di Simeone, Saul sembra aver ormai chiuso il suo ciclo e l’addio ai ‘Colchoneros’ per sbarcare alla corte di Massimiliano Allegri sembra un’ipotesi decisamente intrigante per gennaio.

Il club di Cerezo tenterebbe uno scambio di prestiti con Moise Kean che andrebbe a potenziare l’attacco di Simeone che sta facendo i conti con i continui acciacchi fisici di Depay. A questo punto, per sei mesi, Saul e Kean potrebbero scambiarsi le maglie: in questo modo la Juventus avrebbe finalmente il centrocampista richiesto da Allegri. In questa stagione Saul ha collezionato 27 presenze tra campionato e coppe con 1 gol e 5 assist vincenti per i compagni.