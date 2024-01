Tacconi straordinario: il gesto che fa commuovere tutti

Stefano Tacconi è tornato a far commuovere tutti gli italiani, la ripresa dell’ex portiere bianconero è sotto gli occhi di tutti

La salute di Stefano Tacconi migliora: l’ex portiere della Juventus è stato recentemente anche ospite in tv. L’ex calciatore ha commosso il pubblico e c’è sempre un grande affetto intorno a una delle figure storiche in bianconero.

I tifosi italiani sono decisamente sollevati e anche più felici nel rivedere Stefano Tacconi in televisione. L’ex numero uno della Juve e della Nazionale italiana è stato ospite di ‘Verissimo’, la trasmissione di Canale 5 che lo ha accolto con grande gioia.

L’ex calciatore era stato colpito da un’emorragia celebrale nell’aprile del 2022: Tacconi ha passato un lungo periodo di riabilitazione prima di poter tornare davanti ai microfoni. Al suo fianco ci sono sempre stati la moglie e i figli, le motivazioni non sono mancate e in tv ha fatto una autentica sorpresa ai suoi fan.

Stefano Tacconi in tv, i fan esultano

L’ex portiere bianconero è stato sempre spronato dai tifosi: sono stati tantissimi i messaggi di affetto arrivati nei mesi scorsi, Tacconi si è sentito speciale. L’amore degli sportivi italiani non è mai mancato, così come quello della sua famiglia che lo ha aiutato a raggiugere un importante step. La sorpresa è arrivata in televisione, Tacconi cammina senza stampelle.

Stefano Tacconi ha camminato con le sue gambe per arrivare negli studi televisivi, la commozione è stata tanta. Il pubblico ha accolto con un lungo applauso l’ex juventino, che ha poi raccontato tutti i suoi progressi e ciò che avverrà in futuro. Sta ancora recuperando, ma il fatto di aver mollato la carrozzina e le stampelle è un fattore senza dubbio positivo. Nel corso di Verissimo, Tacconi ha ammesso come potrebbe esserci una nuova operazione per recuperare la piena funzionalità di una gamba.

Il campione è tornato quindi sotto i riflettori e il suo intervento in tv è stato particolarmente apprezzato. Ha ammesso come prosegue la riabilitazione: c’è ancora qualche momento duro da affrontare ma non demorde assolutamente. L’ex portiere ha abolito alcool e fumo, conduce una vita più sana e prossimamente potrebbe tornare anche a una delle sue passioni: era un cuoco provetto e spesso andrà ai fornelli. La trasmissione di Canale 5 ha così portato il sereno tra i fan di Tacconi con la commozione dei figli che è stata evidente: il percorso della famiglia Tacconi verso la serenità prosegue ben supportato da tutti gli italiani.