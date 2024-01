Via libera Milan: il Bayern cambia idea

Il Milan, dopo il successo contro la Roma, è in campo stasera in trasferta contro l’Udinese. Al netto del campo bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato

Dopo aver subito una brutta eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan ha fornito a tutto il campionato una risposta davvero convincente, allontanando così le tante critiche ricevute in queste ultime settimane. I rossoneri, infatti, hanno sconfitto nettamente allo Stadio San Siro la Roma. Basti pensare che questo ko così pesante ha portato ai Friedkin di prendere la decisione definitiva di esonerare José Mourinho e chiamare Daniele De Rossi sulla panchina capitolina.

Il Milan, invece, ha rafforzato il proprio terzo posto con questa vittoria ai danni della Roma, visto che adesso ha la bellezza di 9 punti di vantaggio sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini quinta. Una volta archiviata la gara contro la Roma, il team meneghino si è tutto focalizzato sul match in trasferta contro l’Udinese di Gabriele Cioffi che si sta disputando in questi minuti.

I rossoneri, così come ammesso dallo stesso Stefano Pioli dopo il successo contro la Roma, hanno adesso il compito sia di allontanarsi definitivamente dal quinto posto che cercare di avvicinarsi alla vetta, dove c’è l’Inter di Simone Inzaghi. In funzione dei risultati di campo la dirigenza sta cercando dei rinforzi in questa sessione invernale di calciomercato. Intanto arrivano novità per un maxi intreccio in difesa.

Mercato, il Bayern Monaco riflette sul possibile affondo a Jean-Claire Todibo del Nizza: il Milan ne può approfittare

Come riportato da ‘footballtransfers.com’, infatti, il Bayern Monaco sta riflettendo su come muoversi per arrivare ad un nome accostato anche al Milan, cioè Jean-Clair Todibo del Nizza. Il difensore francese, di fatto, era finito nella lista dei possibili obiettivi del club meneghino per rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Stefano Pioli.

Il Milan, quindi, potrebbe approfittare questo periodo di riflessione da parte del Bayern Monaco per valutare la situazione. Tuttavia, oltre ai rossoneri e ai bavaresi, sul centrale bisogna inserire anche l’interesse di un’altra super big del calcio europeo, ovvero il Manchester United dell’olandese di Erik ten Hag.

C’è da dire che il Bayern Monaco, nonostante pensi anche a Danso del Lens (vecchio obiettivo del Napoli per sostituire Kim Min-Jae), resta sicuramente la squadra più forte su Jean Clair-Todibo. Il Milan, nel frattempo, si sta muovendo seriamente per Alessandro Buongiorno del Torino, anche lui accostato al Bayern nei giorni scorsi, ma Urbano Cairo vuole almeno 35 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di uno dei big della squadra guidata da Ivan Juric.

Un eventuale tentativo dei bavaresi su Todibo potrebbe anche liberare la concorrenza su Buongiorno che resta però pista forse troppo complessa per gennaio.