Calciomercato, colpo Thiago Almada in Serie A: arriva a gennaio

Nei mesi scorsi è stato vicinissimo al Napoli, ma ora Thiago Almada potrebbe vestire una prestigiosa maglia in Serie A: l’affare decisivo

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio soprattutto in sede di calciomercato. Tanti affari possibili a gennaio per cambiare il prosieguo della stagione: ecco tutta la verità su Thiago Almada ad un passo dal Napoli in estate. Alla fine il trasferimento non si concretizzò, ma pochi minuti è spuntata una nuova indiscrezione di calciomercato.

Il talentuoso trequartista argentino si è laureato anche campione del Mondo venendo convocato in extremis dal Ct Scaloni. Ora il suo futuro potrebbe essere anche in Serie A per vivere un’avventura decisiva nella sua giovane carriera. Classe 2001, può essere impiegato su tutto il fronte offensivo dando così tante alternative ai propri allenatori. Ecco la destinazione a sorpresa nel campionato italiano: può vestire la maglia di un club prestigioso.

Calciomercato, Thiago Almada può volare subito in Serie A

Un giocatore talentuoso e ancora molto giovane che può vantare una grande esperienza internazionale. Ha vissuto in questi mesi con entusiasmo l’avventura in MLS trionfando anche con l’Argentina ai Mondiali in Qatar: ora potrebbe così scegliere la Serie A per tornare protagonista nel calcio che conta.

Sulle sue tracce ci sono i maggiori club europei, ma ora Thiago Almada potrebbe volare in Serie A. Il suo contratto con l’Atlanta United scadrà nel dicembre 2025: attualmente ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. A gennaio ci hanno già provato in tanti, ma difficilmente si muoverà. Tra le squadre interessate a lui c’è anche il Milan sempre alla ricerca di un trequartista di valore: l’argentino potrebbe così incrementare il tasso tecnico all’interno della formazione a disposizione di Stefano Pioli.

La società rossonera continua a monitorare attentamente profili a sorpresa per puntellare la rosa di Pioli: come svelato dal portale fichajes.net il Milan ha messo nel mirino così l’argentino Thiago Almada, accostato al Napoli nella scorsa estate. Un nome a sorpresa uscito pochi minuti fa per far sognare sempre in grande la compagine milanese.