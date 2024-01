Colpo di scena in Formula 1, ha firmato: sfiderà ancora la Ferrari

Manca ancora molto all’inizio della stagione di Formula Uno. Intanto impazzano le trattative di mercato, soprattutto tra le big

La stagione di Formula Uno 2024 è ancora molto lontana, siamo solo alle fasi di preparazione e tra circa un mese le auto più importanti presenteranno la propria vettura. Ad ora tutte le squadre lavorano al mercato, sia per quel che riguarda i piloti sia eventualmente per gli ingegneri e tutti quelli che possono contribuire a fare grande un team.

Negli ultimi anni la Formula Uno ha visto un dominio piuttosto netto da parte della Red Bull e soprattutto del pilota olandese Max Verstappen. Agli altri davvero le briciole come dimostrano i 19 Gran Premi su 22 nell’ultima stagione e questo ha acuito anche un possibile problema noia per questo sport, con la competizione ridotta ai minimi termini. In vista della prossima stagione c’è la speranza di vedere una maggiore lotta, ma questo, più che dalla Red Bull, dipenderà dalle avversarie e in primis da Ferrari e Mercedes.

Quest’ultime due squadre sono state la grande delusione della scorsa stagione e tra i tifosi c’è una speranza (neanche molto grande visto i rumors) di vedere queste squadre in lotta per il titolo. Intanto in casa Mercedes arriva un’ultim’ora importante, una notizia che sicuramente fa piacere a Lewis Hamilton e George Russell. E che servirà come avvertimento per tutte le sue avversarie.

Formula Uno, c’è la firma del big: l’annuncio

Negli ultimi due anni la Mercedes è stata una delle squadre più in difficoltà. I tempi dove Lewis Hamilton vinceva e convinceva sembrano davvero lontani e ora è arrivata una svolta. Dopo un periodo dove ha svolto anche altri ruoli la Mercedes ha richiamato James Ellison nel ruolo di direttore tecnico, un ruolo che svolgerà per diverso tempo. Un rinnovo importante con la vettura, Ellison cercherà di rendere la Mercedes competitiva per il 2024 e per il 2025 e nel 2026 dove affronterà le nuove auto con le nuovissime Power Unit. Elliott arrivò in Mercedes nel 2017 quando – dopo un periodo di pausa dovuto al triste lutto della moglie – lasciò la Ferrari per intraprendere nuove sfide.

Nel comunicato ufficiale Mercedes James Ellison ha rilasciato interessanti dichiarazioni per ringraziare per il rinnovo di contratto ed ha dichiarato: “La Formula Uno mi ha portato tanto, ma nessuna fortuna è stata più grande della chiamata di Toto alla Mercedes, arrivata nel 2017. E’ un grande privilegio proseguire questa avventura e lavorare alla Mercedes con grandi colleghi. Vogliamo lottare per vincere il campionato”, ha chiuso cosi il direttore tecnico .