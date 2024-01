Formula 1, salti di gioia Leclerc: l’annuncio è una mazzata a Hamilton

Charles Leclerc ha un motivo in più per essere fiducioso, c’è una sorta di sorpasso ben gradito su Lewis Hamilton in Formula 1.

La stagione dei motori inizierà a marzo, l’attesa sta crescendo decisamente. Gli sfidanti di Max Verstappen sono motivati, la Ferrari vorrà poter puntare nuovamente su un Leclerc decisivo in gara oltre che in qualifica.

La Formula 1 sta scaldando i motori, a breve inizierà la stagione 2024 e tutti andranno all’assalto della Red Bull. Il ruolino di marcia del team austro-inglese nella scorsa annata motoristica è stato sbalorditivo, la concorrenza spera in qualche passo falso sin da subito.

La Ferrari è ripartita con slancio, c’è grande fiducia in vista del prossimo campionato. Charles Leclerc è carico, il monegasco vorrà tornare intanto alla vittoria, nella scorsa stagione la Rossa ha festeggiato solamente a Singapore con Carlos Perez. Leclerc sa di poter fare molto di più, in questo momento ha maggiori attenzioni rispetto a quelle riservate a Lewis Hamilton e non è poco.

“Leclerc meglio di Hamilton”, la sentenza del grande esperto

Gli elogi al pilota monegasco non mancano, la Ferrari attende ora prestazioni importanti dalla sua guida principale. Leclerc ha ricevuto un’investitura importante ai microfoni di ‘F1 Insider’ da uno dei massimi esperti dei motori. Eddie Jordan ha lanciato come favorito Leclerc, ci sono ottime possibilità che il ferrarista possa insidiare nella lotta al titolo Max Verstappen.

Il parere dell’esperto non è proprio da sottovalutare, Eddie Jordan lanciò ormai più di trent’anni fa Michael Schumacher in Formula 1 a dimostrazione del grande fiuto per i motori. Jordan ha caricato il pilota monegasco: potrà fare una grande stagione e conquistare più punti della Mercedes di Hamilton nel 2024:

“Avessi un top team in mano, ingaggerei due piloti oltre Max Verstappen. Uno è Lando Norris, l’altro è Leclerc che per me è l’unico sfidante proprio dell’attuale campione del mondo. La Ferrari deve dargli una vettura all’altezza della Red Bull, altrimenti non ci saranno emozioni”.

I pronostici di Jordan sono così discussi dai tanti appassionati, la bocciatura per Hamilton arriva in maniera netta. L’inglese non è il solo pilota che potrebbe andare in difficoltà in questa stagione: “Lewis e Alonso rimangono sempre dei grandi campioni, ma non credo che sarebbero in grado di tenere il passo di Verstappen, un campione che per me è un mix tra Senna e Schumacher, a causa della loro età”.