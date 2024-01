Hamilton da brividi: ha spiazzato tutti

Le parole pronunciate da Lewis Hamilton hanno davvero fatto venire i brividi a tutti: il britannico ha spiazzato i suoi tifosi

La Mercedes ha scelto il 14 febbraio come data per la presentazione ufficiale della nuova monoposto che scenderà in pista nel Mondiale 2024. L’attesa e la curiosità nei confronti della scuderia di Brackley sono molto elevate: i tifosi sperano che la nuova macchina possa consentire a Lewis Hamilton di tornare a lottare per il titolo dopo tre stagioni di digiuno, con le ultime due davvero avare di soddisfazioni.

Il 7 volte campione del mondo non sale sul gradino più alto del podio dal penultimo GP del Mondiale 2021 in Arabia Saudita. Negli ultimi due anni il 39enne ha dovuto fare praticamente da spettatore ai continui successi della Red Bull e di Max Verstappen: il suo obiettivo resta però quello di interrompere questo dominio e andare a caccia del suo ottavo titolo iridato in Formula 1.

Nonostante l’età, infatti, Hamilton non smette di sognare i traguardi più importanti e lo dimostra anche nelle parole pronunciate in un recente evento che lo ha visto grande protagonista. Lo scorso dicembre, infatti, un’importante scuola di Londra ha deciso di invitare il pilota della Mercedes per tenere un discorso motivazionale davanti alle studentesse che frequentano l’istituto.

Hamilton da brividi: parole toccanti che commuovono tutti

La Mulburry School Trust di Londra ha avviato un percorso importante già da qualche anno. Nel 2020 l’istituto scolastico situato nella capitale britannica ha aderito ad “Accelerate 25“, il programma di Mercedes che ha come scopo quello di andare a pescare i migliori talenti che provengono da ambienti poco rappresentati e promuoverne la crescita.

Il pilota 39enne ha passato un’intera giornata presso la Mulburry School Trust di Londra partecipando alle varie attività pratiche che hanno riguardato diverse materie: dalla matematica alla tecnologia, passando per la scienza. Il campionissimo britannico si è poi rivolto alle studentesse e ha pronunciato il suo discorso, soffermandosi in particolare su un aspetto che considera fondamentale nella vita.

Per il sette volte campione del mondo di F1 è infatti necessario che i giovani inseguano sempre i loro sogni e non stiano a sentire coloro che dicono che non riusciranno a realizzarli. Si può fare tutto, a detta di Hamilton, a patto che ci si metta a lavorare duramente e si ascoltino i consigli degli insegnanti. Infine, per il pilota della Mercedes è opportuno sfruttare ogni occasione possibile e fare tante domande, “proprio come faccio io“.