Mourinho sulla panchina del nemico: i tifosi reagiscono così

José Mourinho potrebbe già trovare la sua nuova squadra e probabilmente farà molto arrabbiare i tifosi della Roma, che gli sono affezionati

Il comunicato della Roma, che ha deciso come un fulmine a ciel sereno di dimettere José Mourinho dal ruolo di allenatore, ha spiazzato i tifosi. È pur vero che la situazione di classifica dei giallorossi riflette un’insicurezza generale del gruppo nell’esprimere un gioco convincente e dai risultati positivi e al contempo la sensazione è che all’interno dello spogliatoio non regnasse più la serenità. Tuttavia, il portoghese è amatissimo e difeso a spada tratta dai sostenitori della Roma, che l’hanno accompagnato fino all’ultimo giorno da tecnico con applausi e lacrime di commozione per la separazione anticipata.

D’altronde, José Mourinho ha restituito la gioia di un trofeo alla città giallorossa con la Conference League e ha ottenuto la finale di Europa League, salvo essere poi vinta dagli spagnoli del Siviglia. Proprio la formazione avversaria in occasione di quel match potrebbe comportare la seconda amarezza per i tifosi della Roma.

Secondo quanto riferisce ‘El Gol Digital’, dopo l’addio alla società dei Friedkin, José Mourinho non resterà fermo ancora a lungo. Al tecnico portoghese non mancano corteggiatrici e squadre che hanno già manifestato il loro interesse in modo diretto o attraverso l’entourage del lusitano, e infatti gli stessi tifosi della Roma sono in attesa di capire come si svolgerà il prosieguo della carriera dell’amato allenatore. Forse nel modo meno sperato.

Roma, che amarezza: José Mourinho si trasferirà proprio lì

A quanto pare a gran voce l’ex allenatore dell’Inter – fra le altre – è acclamato proprio dai sostenitori dei rivali romanisti in Europa, ovvero il Siviglia. Con insistenza sulle piattaforme social e anche apertamente, i tifosi spagnoli stanno chiedendo alla dirigenza di rivolgersi allo Special One, al fine di sovvertire la difficile situazione che il Siviglia vive: 17esimo in classifica e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Un allenatore dal temperamento sicuro e convincente potrebbe contribuire al miglioramento della situazione, senza temere di rivoluzionare gli equilibri della rosa.

Tuttavia, per i tifosi del Siviglia potrebbe restare soltanto un desiderio incompiuto. Pare, infatti, che José Mourinho non stia prendendo in considerazione l’ipotesi che circola e anche nel suo caso si starebbero avvicinando le sirene dell’Arabia Saudita, che l’allenatore non disprezzerebbe. Una proposta milionaria potrebbe presto giungere a casa del lusitano, per cui ad oggi i tifosi del Siviglia dovranno continuare ad affidarsi a Quique Sánchez Flores, apparentemente fino al termine della stagione in corso.