Niente Juve: il bomber se ne va in Arabia

Potrebbe concludersi con un finale clamoroso la vicenda che intreccia la Juventus e uno dei bomber più ricercati in Europa: l’attaccante è finito nel mirino di diversi club provenienti dall’Arabia Saudita.

I bianconeri continuano ad occupare le prime pagine delle notizie di mercato: all’arrivo di Tiago Djalò dal Lille fa da contraltare la delusione, poiché uno degli obiettivi rischia di sfumare definitivamente.

Sono ore concitate per la coppia di mercato juventina composta da Giuntoli e Manna. I due dirigenti hanno portato a termine lo ‘sgambetto’ nei confronti dei rivali dell’Inter, e dell’ex Marotta, acquistando il portoghese Tiago Djaló dal Lille. In casa bianconera, però, l’entusiasmo potrebbe svanire molto presto. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei principali obiettivi di mercato della Vecchia Signora sarebbe ad un passo dalla Saudi Pro League.

Corte dorata per l’attaccante: Juve costretta a virare altrove

Dopo parecchi giorni di assenza la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata in testa alla classifica. Il match vinto in casa del Lecce ha portato i bianconeri in vetta alla Serie A, complice lo stop forzato dell’Inter a causa della trasferta araba dovuta alla Supercoppa Italiana.

Le buone notizie dell’ultimo periodo, però, potrebbero essere rovinate dal sempre imprevedibile calciomercato. Uno degli obiettivi per l’attacco della Vecchia Signora potrebbe accasarsi in Arabia. Si tratta di Alvaro Morata, ex bianconero attualmente all’Atletico Madrid. Com’è noto, il centravanti iberico ha già vestito in due diverse occasioni la maglia della Juve: dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. In bianconero Morata ha alternato prestazioni molto buone ad altre decisamente rivedibili e, per questo, l’opinione del tifo juventino è contrastante.

Nonostante ciò, in questa stagione per l’ex Real Madrid parlano i numeri. In 27 apparizioni con la maglia dei Colchoneros, infatti, lo spagnolo ha messo a referto la bellezza di 17 reti. Questo corposo bottino, però, non è rimasto inosservato e, secondo quanto riportato da todofichajes.com, l’Al Shabab starebbe seriamente pensando di acquistarlo.

Al momento l’Atletico lo valuta intorno ai 30 milioni, cifra alta per la Juventus che potrebbe disporre di un’altra via: cedere Vlahovic ai rojiblancos e chiedere Morata come parziale contropartita. La minaccia araba, dunque, rischia di far saltare i piani bianconeri, costretti ad un sacrificio sul mercato per rimettere in ordine i conti. Inoltre, la Vecchia Signora dovrà guardarsi le spalle da altri due club sauditi: l’Al Ittihad e l’Al Hilal.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI