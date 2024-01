Sainz-Audi: c’è l’annuncio Ufficiale

Durante un’intervista Carlos Sainz senior ha rilasciato una dichiarazione abbastanza significativa sul figlio e sul marchio Audi

Carlos Sainz senior è uno di quei campioni senza tempo. Il prossimo 12 aprile raggiungerà la soglia dei 62 anni di età eppure soltanto qualche giorno fa è riuscito a togliersi l’ennesima grande soddisfazione della propria carriera. Il 19 gennaio 2024 è una data che segna un ulteriore passo nella storia per Carlos Sainz Cenamor.

Il due volte campione del mondo WRC, infatti, ha chiuso trionfalmente la Dakar, mettendo a referto il quarto successo nel rally-raid più arduo in assoluto. Grazie a questo risultato fantastico l’esperto pilota spagnolo è salito sul podio di sempre della Maratona del Deserto.

Carlos, in particolare, ha agganciato Ari Vatanen e ora davanti a lui ci sono soltanto Nasser Al-Attiyah e Stephane Peterhansel (soprannominato Monsieur Dakar). È una scommessa vinta da Audi. A tal proposito, abbiamo a che fare con la prima vittoria finale alla Dakar di una vettura che presenta propulsione ibrida.

Sainz si è reso protagonista di un evento pazzesco tirando fuori tantissimo coraggio e suo figlio, neanche a dirlo, lo ha elogiato in ogni modo possibile. “Sono orgoglioso di vederti di nuovo in cima alla classifica. Vincere una Dakar non è facile, ma vincerne quattro è da leggenda!“, ha scritto Sainz jr sul suo profilo X ufficiale.

Ora è più che giusto godersi a pieno il trionfo, ma il padre del pilota della Ferrari riflette pure sull’avvenire. Nel 2026 prenderà corpo l’ennesimo cambio regolamentare della storia recente della Formula 1, cioè le monoposto saranno spinte da nuove power unit.

Carlos Sainz sr e il futuro team Audi: “Ne parlo con mio figlio”

Ford e Audi hanno intenzione di sposare il progetto in argomento, lavorando al fianco rispettivamente di Red Bull e Sauber. Sainz sr, che è uno dei piloti più vincenti della casa dei Quattro anelli, si è soffermato su questo tema in un’intervista concessa ai microfoni di ‘Motor.es’: “Il marchio va sempre rispettato molto e Audi penso che sia una garanzia“.

Il campione classe ’62 conosce perfettamente la mentalità tedesca e cosa implica nell’universo del Motorsport. Lo spagnolo, inoltre, ammette di parlare del team Audi col figlio Carlos: “Sono parte della famiglia Audi, è logico che io e mio figlio ci confrontiamo su ciò che potrà diventare il team Audi in futuro“.

La sensazione, dunque, è che il nuovo matrimonio targato Sainz possa realmente concretizzarsi un giorno, anche l’alfiere della Ferrari ha sottolineato pubblicamente che la sua priorità è rinnovare l’attuale contratto con il ‘Cavallino’, la cui scadenza è prevista per la fine del 2024. A meno di sorprese il gioiello nato a Madrid non cambierà la propria posizione, nonostante ciò sarà comunque meglio tenere gli occhi aperti nei mesi a venire. Il destino è ancora tutto da scrivere.