Schumacher, annuncio definitivo: “Non ha più senso”

L’ultimo annuncio ha lasciato senza parole tutti i fan di Schumacher: continuare così non avrebbe avuto più senso

Quando si parla di Schumacher tutti gli appassionati di Formula 1 hanno sempre un sussulto. L’affetto nei confronti del campionissimo tedesco è sempre enorme e lo dimostrano i tanti messaggi comparsi di recente sui social sia in occasione del decennale dal terribile incidente sugli sci a Meribel che nel giorno del suo 55esimo compleanno. Michael Schumacher, che da quel maledetto 29 dicembre 2013 non è più comparso in pubblico, si trova attualmente nella sua villa di Maiorca, circondato dall’affetto di sua moglie Corinna e dei suoi figli Mick e Gina-Maria.

In tanti speravano che proprio il figlio Mick potesse raccogliere l’eredità del Kaiser: tuttavia, almeno finora, le cose non sono andate proprio così. Il 24enne tedesco ha corso due stagioni in Formula 1 alla guida della Haas. Nel suo campionato d’esordio Mick Schumacher non è riuscito a centrare la zona punti, ma l’anno successivo il figlio della leggenda ferrarista ha conquistato un ottavo e un sesto posto che sono valsi 12 punti alla scuderia con sede a Banbury.

Tuttavia, nonostante questi buoni risultati e un’evidente crescita, Schumacher jr non è stato confermato dalla Haas e non ha quindi preso parte allo scorso Mondiale di F1. Nei mesi scorsi si era parlato di un suo possibile rientro nel Circus, dato che alcune scuderie stavano facendo ragionamenti sui propri piloti in vista del 2024.

Ultim’ora Schumacher: mossa clamorosa, fan spiazzati

Alla fine nessun team ha scelto di cambiare e per questo Mick Schumacher dovrà osservare da spettatore anche il Mondiale di quest’anno. Per questo motivo il figlio di Michael ha deciso di mettere da parte la Formula 1, almeno per il momento. Oltre a mantenere il suo ruolo di pilota di riserva della Mercedes in Formula 1, Mick Schumacher ha accettato la corte del team Alpine per prendere parte al Campionato del mondo Endurance 2024 che prenderà il via il 2 marzo con la gara Qatar 1812 km in programma sul circuito di Losail.

Sul sito della F1 il 24enne tedesco ha rivelato che correre in Formula 1 rimarrà sempre il suo sogno ma rimanere nel Circus senza avere la possibilità di mettersi alla guida di una monoposto “non ha alcun senso“. Il giovane Schumacher vuole gareggiare in pista e trovare un campionato che gli permetta di sviluppare le sue capacità. Questa scelta potrebbe portarlo ad avere un’altra carriera e a non tornare più in F1, ma Mick Schumacher non se ne preoccupa: “Sarò felice lo stesso“.

Mick Schumacher ha poi sottolineato che il periodo in cui ha avuto la possibilità di lavorare con Lewis Hamilton e George Russell gli ha permesso di capire fino a che punto può spingersi: “Ora so molto di più cosa voglio dalla squadra, quello che credo di valere e quello che posso dare a un team”.