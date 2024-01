Sergio Rico stupisce i tifosi: quella nuova dote dopo l’incidente

Passi da gigante per Sergio Rico che ha stupito sua moglie dopo l’incidente: non era mai stato così bravo prima

Lo scorso 28 maggio gli amanti dello sport e dei suoi contorni hanno ricevuto una notizia importantissima: risveglio dal coma per il portiere del Paris Saint Germain Sergio Rico che sta piano piano riprendendo in mano la sua vita. Questo 2024 appena iniziato ha già regalato più di qualche gioia ai suoi tifosi e soprattutto alla famiglia che ha finalmente potuto riabbracciarlo.

Giusto qualche giorno fa l’influencer Alba Silva, moglie del calciatore che ha lottato con tutta di sé stesse per riavere accanto il suo uomo, ha festeggiato un importante evento e lo ha fatto in compagnia della persona a lei più cara: 30 candeline per la modella che ha ricevuto il regalo più bello. Insomma, scenario da lieto fine per una delle storie più drammatiche dello scorso anno. La caduta da cavallo poteva rischiare la vita al portiere che sembra invece essere tornato alla vita con più intensità che mai.

Il prossimo passo sarà quello del ritorno in campo, l’ultima sua apparizione risale al maggio del 2022 quando difese i pali del Maiorca prima di tornare a Parigi dal prestito. Da quel momento non ha più avuto modo di calcare il terreno di gioco, sia per lo scarso impiego in terra parigina sia perché l’incidente lo ha costretto al ricovero prolungato. Sua moglie non vede l’ora di tornare a supportarlo.

La verità su Sergio Rico: non se l’aspettava nemmeno sua moglie

Nel frattempo che i medici gli diano l’ok definitivo, Sergio Rico continua a recuperare il tempo perso e ha deciso di farlo a casa a Siviglia. Tutto, ovviamente, accompagnato dall’inseparabile moglie che si allontana solo per lavoro. Di recente, infatti, l’influencer ha partecipato ad un evento di moda e si lasciata andare ad alcune dichiarazioni sullo stato di salute del suo compagno. Sorriso spalancato per lei che ha confessato di aver visto il suo uomo sviluppare un’importante abilità.

Destreggiarsi dietro ai fornelli non è mai facile, specialmente per un calciatore professionista chiamato ad avere una certa rigidità a tavola. Tutti dettami che fanno parte del passato per Sergio Rico, almeno per il momento, che ha trovato il tempo di realizzare dei deliziosi manicaretti. La sua compagna ha infatti ammesso che dopo il coma ha sviluppato una particolare propensione alla cucina.

Questo ritorno alla vita ha permesso al calciatore di riscoprire anche alcuni semplici gesti che, probabilmente, qualche tempo fa non considerava nemmeno. “Non cucina spesso ma quando lo fa è molto bravo” ha detto l’influencer con grande soddisfazione. Tutti segnali di incoraggiamento per la loro famiglia e tutte le persone che non hanno potuto fare a meno di essere preoccupate.