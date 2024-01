Nadal, svolta sul futuro: l’annuncio lascia i tifosi senza parole

Arrivano importanti novità su Rafael Nadal. I tifosi possono gioire, il tennista spagnolo non ha alcuna intenzione di ritirarsi

Si stanno disputando in queste ore gli Australian Open 2024, il primo e grande atteso torneo del Grande Slam. Tanti i big in campo e nessuno ha voglia di mollare, c’è il desiderio di portare a casa il primo Slam dell’anno e quasi tutti i big sono ancora presenti. Situazione diversa invece nel torneo femminile dove le sorprese sono all’ordine del giorno e ci sono maggiori dubbi su chi trionferà in quel del Melbourne.

Tanti campioni in campo, ma anche tante grandi assenze, soprattutto nel circuito maschile. Il nostro Matteo Berrettini ad esempio ci ha provato fino all’ultimo, lui credeva nella possibilità di giocare questo torneo, ma – a causa di un infortunio al piede – si è ritirato poche ore prima del debutto ufficiale. Matteo doveva giocare contro il greco Tsitsipas, ma alla fine non si è fatto più nulla. Un’altra grande delusione per i tifosi riguarda il campione spagnolo Rafael Nadal.

Il maiorchino, vincitore di ben 22 titoli del Grande Slam, è tornato in campo quest’anno a Brisbane dopo una lunga assenza. Lo spagnolo ha giocato il primo match mostrando una condizione accettabile, ma si è dovuto poi arrendere subito dopo, nel match contro Jordan Thompson.

Qui ha riportato una microlacerazione muscolare, l’ennesimo infortunio in una carriera piuttosto sfortunata da questo punto di vista. C’era preoccupazione riguardo il suo ritorno in campo, ma nelle ultime ore è arrivata una bellissima notizia per i fan dello spagnolo.

Rafael Nadal, arriva l’annuncio sul futuro

In questi giorni Rafa è stato impegnato nella sua Manacor dove ha ospitato tra l’altro anche il suo grande amico Roger Federer. Nadal vuole essere nella miglior condizione possibile per il Roland Garros, probabilmente il principale obiettivo di questa stagione. E finalmente c’è la data per il suo rientro: Nadal tornerà in campo nel torneo Atp di Doha, evento che si terrà il prossimo 19 Febbraio (dal 19 al 24 Febbraio).

Ovviamente Rafa parteciperà grazie al ranking protetto di numero 9, visto che la sua classifica lo vede al momento fuori dai primi 500 al mondo. Nadal ha un bel rapporto con il torneo di Doha, evento dove ha giocato tre finali e dove ha vinto il torneo nel 2014.

Il torneo qatariota vedrà tra l’altro diversi grandi protagonisti del circuito. In primis i russi Medvedev, Rublev e Khachanov, ma ci sarà anche il nostro Lorenzo Musetti e c’è grande attesa per questo evento. I fan di Nadal attendono, il ritorno in campo non è cosi lontano. Poco meno di un mese e rivedremo ‘The King of Clay’ nel circuito Atp.