Sinner-Medvedev, data e orario finale Australian Open: dove vederla in streaming e diretta tv

Sinner-Medvedev è la finale dell’Australian Open 2024. Di seguito tutte le indicazione su data, orario e dove vedere l’epilogo del primo Slam dell’anno

E’ già un’impresa memorabile quella realizzata da Jannik Sinner all’Australian Open. Con la splendida vittoria in quattro set contro Novak Djokovic, l’azzurro ha conquistato la sua prima finale Slam in carriera.

Mai prima di lui un tennista italiano è arrivato a giocarsi il titolo a Melbourne. Sinner ci è riuscito interrompendo la serie di 33 vittorie consecutive ottenute da Djokovic all’Australian Open. Prima di quella odierna, Nole aveva disputato 10 semifinali sulla Rod Laver Arena, vincendole tutte per poi conquistare il titolo in finale.

Già questo basta per ribadire l’enorme portata del 6-1; 6-2; 6-7; 6-3 rifilato da Sinner al numero uno del mondo, sconfitto per la terza volta negli ultimi quattro precedenti disputati tra novembre e l’inizio dell’anno, vittorie cui va aggiunta quella ulteriore ottenuto in doppio nella semifinale della Coppa Davis.

Sinner si giocherà il titolo dell’Australian contro Daniil Medvedev. E’ lui il secondo finalista grazie alla vittoria in cinque set contro Zverev, rimontato da due set di svantaggio dopo oltre 4 ore di battaglia (5-7; 3-6; 7-6; 7-6; 6-3). Per il russo, quella di domenica, sarà la sesta finale Slam. Di queste due le ha perse proprio a Melbourne contro Nadal nel 2022 e Djokovic nel 2021 . Le altre tre le ha disputate tutte allo Us Open contro Djokovic, sconfitto nel 2021 e, a sua volta, vincitore nel remake dello scorso settembre. Nel 2019 altro ko per il russo a Flushing Meadows contro Nadal.

Medvedev conduce 6-3 nei precedenti con Sinner. L’azzurro ha vinto gli ultimi tre, lo scorso autunno, nelle finali di Vienna e Pechino e in semifinale alle Finals di Torino.

Sinner -Medvedev, quando si gioca la finale dell’Australian Open

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati. La finale dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev si disputerà infatti domenica 28 gennaio, in orario mattutino, dalle 9.30. Nessuna levataccia notturna dunque come accaduto per il match contro Djokovic e per tutti i turni precedenti disputati dall’azzurro, sceso in campo quando in Italia era ancora notte fonda.

La finale tra Sinner e Medvedev è un’esclusiva di Eurosport. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky sul canale 210 del decoder. Tante le possibilità per vederla in streaming. Gli abbonati a Sky possono utilizzare SkyGo ma non è tutto.

Eurosport è infatti uno dei canali lineari presenti nell’abbonamento Standard e Plus di Dazn. Per vederlo basta aprire l’applicazione e selezionare direttamente dalla home la finestra dedicata al canale.

Chi non è abbonato a Sky o Dazn può utilizzare Discovery+ o Eurosport Player. Entrambe le piattaforme sono disponibili in abbonamento. Basta registrarsi a uno dei due portali (da app o da sito) e sottoscrivere il relativo ticket mensile di abbonamento per accedere a Eurosport. Non c’è alcun vincolo di durata e al termine del mese in corso, l’abbonamento può essere disdetta.

Vedremo se nelle prossime ore arriveranno comunicazioni sull’eventuale trasmissione in chiaro della finale tra Sinner e Medvedev. Per eventi di rilevanza nazionale è infatti prevista, per legge, la visibilità gratuita su un canale televisivo del digitale terrestre. E’ accaduto lo scorso anno, ad esempio, con il derby di Champions League di andata tra Milan e Inter, trasmesso da TV8 nonostante l’esclusiva di Amazon Prime Video. Ricordiamo che Discovery, proprietaria di Eurosport, ha vari canali attivi in chiaro tra cui Nove e Dmax.