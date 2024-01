Hamilton, via dalla F1: l’annuncio gela i fan

I tifosi sono rimasti completamente spiazzati dall’annuncio di Lewis Hamilton: l’addio alla Formula 1 è davvero a un passo.

Lewis Hamilton sta per cominciare il suo diciottesimo Mondiale di Formula 1. Una cavalcata entusiasmante, quella del pilota britannico, capace di trionfare per ben sette volte nella massima categoria dell’automobilismo e di regalare grandissime emozioni a tutti i suoi tifosi e ai fan della Mercedes.

Tuttavia, dopo la beffa del 2021 ad Abu Dhabi (il sorpasso subito da Verstappen all’ultimo giro dell’ultimo GP ha rappresentato di fatto il passaggio di consegne), per Hamilton non sono più arrivate soddisfazioni importanti. Basti pensare che nelle ultime due stagioni il pilota della Mercedes non è più riuscito a cogliere nemmeno un successo: un trend che però Hamilton è deciso a invertire.

Nonostante i 39 anni compiuti lo scorso 7 gennaio la carica di Lewis è rimasta la stessa degli anni migliori, come dimostrano le varie interviste in cui confessa di sentirsi pronto a dare battaglia per il primato. Più di qualcuno pensa che Hamilton lascerà la Formula 1 solo quando riuscirà a vincere l’ottavo titolo. In un’intervista rilasciata alla rivista olandese Formule 1 il plurititolato pilota della Mercedes ha parlato anche di questo aspetto, svelando un particolare che ha spiazzato completamente i fan.

Ritiro Hamilton, la verità spiazza i fan: non ci sono più dubbi

Hamilton ha infatti sottolineato di non aver mai detto che il punto d’arrivo della sua carriera sarebbe stato l’eventuale ottavo titolo. Il britannico sostiene infatti di non sentire la necessità di voler restare attivo in Formula 1, anche se nella vita non si può mai dire mai. Parole che suggeriscono un possibile addio di Hamilton alla F1 già nel 2025, quando scadrà la sua intesa con la scuderia di Brackley.

Tuttavia, nel prosieguo dell’intervista il 7 volte campione del mondo di F1 lascia aperta una speranza ai suoi tantissimi tifosi. Hamilton, infatti, non riesce a immaginare di non guidare più, pertanto il suo addio al Circus sarebbe solo temporaneo. Nelle intenzioni del campionissimo ci sarebbe quella di prendersi un anno sabbatico per capire cosa vuole fare davvero: Lewis non esclude nemmeno un possibile ritorno, come già fatto da altri piloti in passato.

Proprio in questi giorni si è parlato molto anche di un ipotetico (e clamoroso) ritorno di Sebastian Vettel. L’ex pilota della Ferrari ha ammesso di sentire molto la mancanza delle corse e non ha escluso un rientro. Hamilton ha detto di non essere sorpreso, dato che altri piloti come Fernando Alonso e Michael Schumacher hanno già compiuto questo passo: “Perdi qualcosa che hai fatto per tutta la vita. All’improvviso non c’è più – conclude il pilota 39enne – Immagino che sia un buco incredibile in cui cadere“.