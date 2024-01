La Ferrari spiazza tutti: è la prima volta

In attesa dell’inizio della nuova stagione, la Ferrari ha preso una decisione che ha spiazzato sia i suoi tifosi che gli addetti ai media

Cresce l’attesa per ciò che concerne l’inizio del prossimo mondiale di Formula 1. Mirino puntato sul primo Gran Premio stagionale che inizierà a lasciare le prime sensazioni sugli effettivi progressi della Ferrari. Il nuovo corso della rossa suscita grande curiosità tra i tifosi.

Tra circa un mese, esattamente il prossimo 28 febbraio, il Mondiale di quest’anno inizierà con il weekend del Gran Premio del Bahrain. Le super favorite per la vittoria finale, almeno ai nastri di partenza, sono sicuramente le due Red Bull del campione in carica Max Verstappen e del messicano Sergio Perez.

Per quanto riguarda la Ferrari, invece, i tifosi della scuderia di Maranello sperano che quello di quest’anno possa essere l’anno giusto per tornare a vincere il Mondiale piloti, cosa che non accade dal lontanissimo 2007 con il finlandese Kimi Raikkonen. Tuttavia in attesa dell’inizio della stagione con il Gran Premio del Bahrain, il Cavallino Rampante ha già spiazzato tutti.

Rinnovo Leclerc, la Ferrari per la prima volta non ha indicato la data di scadenza del contratto del suo pilota

La Ferrari ha rinnovato il contratto di Charles Leclerc, ma senza nessun alcun riferimento temporale. E’ la prima volta, di fatto, che la Scuderia italiana annuncia il rinnovo di un proprio pilota senza indicare l’anno di scadenza del contratto. Lo stesso Leo Turrini, esattamente sulle colonne de ‘Il Resto del Carlino’, ha spiegato questa decisione: “Non è mai successo nella storia recente del team di Maranello è stato annunciato un rinnovo contrattuale senza nessuna indicazione di scadenza”.

L’articolo del giornalista poi continua: “La durata dell’accordo con Leclerc è legata all’avverarsi di determinati risultati. Probabilmente, viste anche le nuove regole, il contratto potrebbe essere prolungato fino al 2027. Questa data, di fatto, consente alla Ferrari di poter pianificare il futuro con la giusta calma”.

La notizia del rinnovo di Charles Leclerc, ovviamente, ha fatto molto piacere ai tifosi di tutto il mondo del Cavallino Rampante. Tuttavia, i sostenitori della Rossa sperano che si possa iniziare la nuova stagione già con una vittoria nel Gran Premio del Bahrain. Anche se in tanti, così come Ralf Schumacher (fratello del grandissimo Michael), credono che la Ferrari non possa essere competitiva per la vittoria del Mondiale.