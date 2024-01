Sinner, lo scherzo di Berrettini infiamma Instagram

In attesa della finale contro Medvedev, per Jannik Sinner bisogna registrare uno scherzetto su Instagram da parte di Matteo Berrettini

In questo mese di gennaio in Italia non si è parlato solo di calcio, anzi. Il tennis, infatti, è ormai diventato uno sport ‘virale’ e tutto questo è sicuramente merito del grandissimo Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, si è qualificato per la finale degli Australian Open dopo un percorso quasi netto, visto che ha concesso solo un set dal primo turno alla semifinale.

Il set concesso, infatti, è arrivato proprio nella semifinale contro Novak Djokovic, dove Jannik Sinner ha disputato una gara incredibile. Il tennista italiano ha vinto i primi 2 set con netti 1-6 2-6, ma poi ha perso il terzo set al tie-break per 7-6. Tuttavia, l’altoatesino di San Candido non si è fatto intimorire dal ritorno del fuoriclasse serbo ed ha portato a casa il match con la vittoria del quarto set per 3-6.

Lo stesso Novak Djokovic, nella classica conferenza stampa post partita, ha ammesso sia di aver giocato il suo peggior tennis che di esser stato dominato da Sinner. Quest’ultimo, quindi, si sta apprestando a giocare la sua prima finale di uno Slam, dove incontrerà il russo Medvedev. Tuttavia, in attesa del match contro il russo, bisogna registrare, uno scherzo di Matteo Berrettini che ha ‘infiammato’ Instagram.

Matteo Berrettini omaggia Jannik Sinner su Instagram con due fiamme

Il tennista romano, a seguito proprio della grande vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram con la scritta ‘bravino’ accompagnata da due fiamme. Questo commento ironico, proprio per sottolineare la grande prova del suo compagno di Nazionale, è diventato subito virale sui social e non solo.

Questi complimenti di Matteo Berrettini, di fatto, sono un ulteriore esempio del gran rapporto che intercorre tra i due. Sia il finalista a Wimbledon nel 2021 che Jannik Sinner hanno più volte ribadito il grande rispetto che intercorre tra di loro. Basti ricordare quando l’altoatesino ha taggato Matteo Berrettini nella foto della Nazionale che ha vinto lo scorso novembre la Coppa Davis contro l’Australia.

Nel frattempo, ovviamente, anche i vari Sonego, Musetti ed Arnaldi hanno pubblicato delle storie su Instagram per omaggiare la meravigliosa partita disputata da Jannik Sinner contro Djokovic. A prescindere di come andrà la finale contro il russo Medvedev, di fatto, il tennista di San Candido è entrato già nella storia, visto che è il primo italiano a disputare la finale degli Australian Open.