Sinner-Medvedev streaming gratis e diretta tv: dove vedere finale Australian Open

Sinner-Medvedev, tutte le indicazioni su dove vedere la finale dell’Australian Open in streaming e diretta tv, domenica 28 gennaio

Sarà una domenica speciale per lo sport italiano, una di quelle che, comunque andrà a finire, verrà ricordata a lungo. Sembra di rivivere i tempi in cui l’Italia intera si fermava per assistere a una discesa di Alberto Tomba, a un GP della Ferrari di Schumacher o a una gara di Valentino Rossi nel Motomondiale.

Stavolta il protagonista sarà Jannik Sinner. L’azzurro si giocherà il titolo dell’Australian Open contro Daniil Medvedev nella finale in programma dalle 9.30, ora italiana, sulla Rod Laver Arena. Un evento per tutto lo sport italiano che sta assistendo alla consacrazione di un atleta destinato a restare a lungo tra i big del tennis mondiale.

Sinner è stato il primo tennista italiano a raggiungere la finale a Melbourne. Ci è riuscito al termine di un percorso netto, senza perdere un set contro Van de Zandschulp, De Jong, Baez, Khachanov, Rublev e Djokovic. Leggendaria la vittoria ottenuta contro il numero uno del mondo, sconfitto in quattro set in semifinale senza concedergli nemmeno una palla break.

Ben più faticoso il cammino di Daniil Medvedev. Il russo ha rischiato l’eliminazione all’esordio con Ruusuvuori sconfitto in cinque set poi si è imposto su Auger Aliassime, Borges, Hurkcaz e Zverev, quest’ultimo eliminato in rimonta da una svantaggio iniziale di due parziali.

Sinner-Medvedev, dove vedere finale Australian Open

La finale dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà il decimo confronto tra i due. L’azzurro ha vinto gli ultimi tre, nelle finali di Pechino e Vienna e nelle semifinale delle Atp Finals a Torino. Prima Medvedev lo aveva sconfitto in due finali disputate lo scorso anno a Rotterdam e Miami.

Statistiche che conteranno pochissimo per la finale odierna che sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, sul canale 210 del decoder Sky. Tante le opzioni per seguire il match in streaming. Gli abbonati a Sky possono utilizzare SkyGo. Eurosport è inoltre visibile sull’app di Dazn per chi è abbonato al pacchetto Standard o Plus.

Chi non è abbonato a Sky o Dazn, può attivare la visione di Eurosport tramite Discovery+ o Eurosport Player. Basta abbonarsi a una di queste due piattaforme e sottoscrivere il ticket di abbonamento mensile senza alcun vincolo con la possibilità di disdetta al termine del mese stesso.

Non è prevista la diretta tv o streaming gratis/in chiaro della finale tra Sinner e Medvedev. Potete vedere gli highlights, al termine della partita, sul canale Youtube dell’Australian Open e nelle varie edizioni giornaliere di Sky Sport 24. Ovviamente ci sarà ampia copertura dell’evento anche sui tg nazionali e, in serata, alla Domenica Sportiva.