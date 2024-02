Caso Sinner: l’annuncio spiazza i tifosi

Jannik Sinner è tra gli sportivi più cercati sul web dopo il successo in Australia. Intanto le sue imprese sportive passano quasi in secondo piano a causa di una polemica

Il tennista Jannik Sinner è rientrato in Italia dopo il trionfo nel grande slam australiano. La vittoria ha confermato il grande talento dell’altoatesino ma in questi giorni le attenzioni si spostano in campi extra sportivi.

Lo sport italiano ha un grande protagonista con Jannik Sinner, che è uno degli uomini più cercati del momento. La sua recente presenza a Palazzo Chigi ha destato grande curiosità, il selfie con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è diventato uno degli scatti più cliccati sui social.

I complimenti istituzionali ricevuti non fanno montare la testa al campione, che preparerà al meglio i suoi prossimi appuntamenti dopo un periodo di relax. Probabilmente tornerà in campo agli Atp di Rotterdam del prossimo 12 febbraio ma c’è un’altra partecipazione davvero in grande dubbio, stando alle ultime. Una sorta di caso potrebbe essere risolto già nelle prossime ore.

Sinner sul palco dell’Ariston, cosa sta accadendo

Le polemiche nelle ultime ore coinvolgono il campione altoatesino in un campo totalmente inatteso. C’è una proposta importante in ballo che Sinner ancora non ha accettato, e tutto ciò fa discutere un po’ tutta Italia. Si tratta della presenza o meno al Festival di Sanremo. A tal proposito il giornalista Fabrizio Biasin, che spesso è stato presente nella sala stampa del festival, ha commentato l’eventuale partecipazione da super ospite di Sinner.

Il tutto parte dall’appello di Amadeus, che ha invitato il campione sul palco dell’Ariston per raccogliere l’applauso degli italiani. Il conduttore e direttore artistico ha dichiarato come Sinner non ballerà e né canterà sul palco. Una situazione di stallo che è stata analizzata con ironia da Biasin ai microfoni di ‘Radio 24’. Nel programma ‘Tutti convocati’ ha aggiunto: “E’ una furbata da vecchia volpe quella dell’appello social di Amadeus a Sinner…è come dirgli cosa fai non vieni? Ora vedremo se Jannik se ne frega oppure accetta. Se viene gli faccio duemila applausi, se no chi se ne frega e lo aspetto al Roland Garros”.

L’opinione di Biasin si aggiunge ai tanti commenti sulla vicenda che sta appassionando gli italiani: tanti telespettatori vorrebbero vedere Sinner sul palco più famoso d’Italia. Amadeus sogna questo “colpaccio”, ma c’è chi ha espresso, anche un po’ a sorpresa, tutta la sua avversità a questa ospitata. Il presidente della federazione tennistica italiana, Angelo Binaghi, si è detto fermamente contrario a questa partecipazione, dichiarando come Sinner in questo momento deve essere lasciato solamente in pace e senza ulteriori trambusti.