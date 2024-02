Nuovo colpo della Ferrari: UFFICIALE accordo trovato

In casa Ferrari sono tutti al lavoro in vista della nuova importante stagione. Intanto arriva un’interessante ufficialità.

Manca oltre un mese all’inizio della nuova stagione e ci sono grandi aspettative riguardo il Mondiale di Formula Uno. C’è curiosità e soprattutto gli addetti ai lavori sono in attesa di capire se sarà ancora una volta una stagione con un solo protagonista o se finalmente assisteremo a nuove importanti battaglie. L’ultimo anno ha messo in scena davvero un ‘One Man Show’ con il campione olandese Max Verstappen assoluto protagonista.

19 vittorie su 22 Gran Premi e i rivali di sempre (Ferrari e Mercedes) costretti a guardare dal basso verso l’alto, un dominio quasi umiliante per le altre squadre. Ora – in vista della nuova stagione – c’è ottimismo in casa Ferrari e i tifosi sperano di vedere una monoposto capace di lottare per il titolo; ovviamente Verstappen sarà il grande favorito, ma toccherà a piloti come Charles Leclerc o il pluricampione Lewis Hamilton provare a mettergli il ‘bastone tra le ruote’.

Negli ultimi giorni la Ferrari ha annunciato il rinnovo di contratto di Leclerc, il Cavallino Rampante ha blindato il talento monegasco mentre ci sono ancora dubbi sul futuro di Carlos Sainz. Intanto in casa Ferrari è arrivata una nuova importante ufficialità, stavolta riguardante le partnership della storica monoposto. Nelle ultime ore la Ferrari ha annunciato ufficialmente la partnership pluriennale con la Peroni Nastro Azzurro 0,0 %.

Ferrari, c’è l’accordo ufficiale

Da tempo c’erano rumors su questo accordo, ma ora è arrivata l’ufficialità. La Peroni passa dall’Aston Martin alla Ferrari e cambia quindi partnership con un team di Formula Uno. Per celebrare questa partnership sono state prodotte ben 2.024 bottiglie della serie Tifosi Nastro Azzurro con ciascuna bottiglia numerata da 1 a 2024. Queste bottiglie verranno distribuite nei Ferrari Club di tutto il mondo, a partire proprio da quello dell’Italia. Il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur è intervenuto e ha commentato questo importante accordo:

“Siamo molto lieti di annunciare questa partnership. Avere entrambi i marchi visibili nella massima categoria del Motorsport contribuisce a dare visibilità all’Italia sulla scena mondiale”. In tanti hanno apprezzato questo accordo e Vasseur ha proseguito: “Ferrari e Nastro Azzurro hanno molti valori in comune, non vedo l’ora di cominciare ufficialmente questa nuova bella avventura”, le parole del dirigente del Team di Maranello. Insomma in attesa della nuova stagione e dei primi Gran Premi c’è da registrare questa curiosa nuova partnership, tutta Italiana e che i tifosi sperino possa portare fortuna a Leclerc e Carlos Sainz.