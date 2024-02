Sinner, avete mai visto la fidanzata: fisico perfetto e irresistibile, le foto sono bollenti

Jannik Sinner non si ferma, nel tennis e nella vita privata. Avete visto la fidanzata? È stupenda, lavora come modella e spesso pubblica anche foto bollenti

La stella di Jannik Sinner continua a brillare. Dopo aver trascinato l’Italia alla conquista della Coppa Davis si è tolto anche una soddisfazione storica in singolare, stavolta vincendo gli Australian Open.

Per lui, è il primo Grande Slam in carriera e un tennista azzurro non riusciva nell’impresa da quasi 50 anni. Insomma, la parabola del giovane altoatesino sembra sempre più in ascesa, ma dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, anche se con discrezione. Sappiamo, infatti, che Jannik ha una fidanzata, si tratta di Maria Braccini, nota influencer e modella, che tiene lontano dalla luce dei riflettori.

I due si fanno vedere veramente poco insieme, un po’ per godersi il momento lontano dalla stampa, un po’ per una riservatezza che è molto cara al tennista. La prova è arrivata anche dopo la vittoria degli Australian Open: la ragazza avrà sicuramente gioito per il successo della sua dolce metà, ma non gli ha dedicato nessun post apposito, né si è messa in evidenza per celebrarlo pubblicamente. Anzi, si è semplicemente limitata a un commento sul seguente messaggio dell’atleta: “Mai smettere di combattere! Il mio primo titolo del Grande Slam, ho perso le parole, forza!”, che non è passato inosservato ai fan più attenti, ma non ha destato neanche tanto scalpore. Infatti, lei si è fermata a un “Grazie” con emoji di lacrime e un cuore rosso. Tanto basta per farlo felice.

Maria Braccini, la fidanzata di Sinner, fa impazzire i social: scatti mozzafiato

Non pensate a Maria Braccini come una ragazza che vive all’ombra del ragazzo. Lei è una nota modella e influencer, che gira il mondo per lavoro, ma che spesso regala anche scatti mozzafiato ai suoi follower.

La sua bellezza è evidente e le sue forme irresistibili. Il suo corpo pare scolpito ad hoc, con forme quasi perfette, e per nulla risicate. Di recente, probabilmente sempre per questioni di riservatezza, ha deciso di rendere il suo profilo Instagram privato, però sul web circolano tante foto che la riguardano e non serve un occhio attento per capire i motivi per cui i fan impazziscono per lei.

Di recente, si era parlato di una separazione nella coppia, dopo due anni di relazione, per via di un bacio di troppo pubblicato dall’influencer, ma il ritorno di fiamma non si è fatto attendere. E finalmente con discrezione su Instagram: ha vinto Sinner, ancora.