Classifica ribaltata: ora cambia tutto

L’eventuale penalizzazione ai danni del club provocherebbe uno scossone enorme in classifica: la situazione

Gli appassionati di calcio hanno ormai imparato che durante la stagione una classifica può essere stravolta da un’eventuale penalizzazione a carico di uno o più club. Nei mesi scorsi è successo anche in Premier League: l’Everton, infatti, ha dovuto subire una penalizzazione di dieci punti per aver violato il fair play finanziario.

Una bella batosta per i Toffees, che sono così scivolati da una situazione tranquilla alla zona retrocessione. Tuttavia, stando alle voci che provengono dall’Inghilterra, anche un altro club di Premier rischia di subire la stessa sanzione già comminata al club di Liverpool. Anche il Nottingham Forest, infatti, è finito sotto la lente d’ingrandimento per presunta violazione delle rigide norme del Fair Play finanziario.

I club possono accumulare in tre anni un massimo di 105 milioni di sterline di passivo: una cifra che diventa tuttavia più bassa per tutte le squadra che provengono dalla Championship (la serie B inglese, ndr). E’ proprio quanto accaduto al Nottingham Forest, tornato nella massima serie inglese solo da due anni.

Classifica ribaltata: con la penalizzazione cambia tutto

Lo storico club, vincitore anche di due Coppe dei Campioni nel 1979 e nel 1980, ha sforato i limiti previsti dalle normative e ora rischia di subire la stessa penalizzazione di dieci punti già inflitta ai Toffees. Per il Nottingham Forest si tratterebbe di una mazzata terribile: con dieci punti in meno il club si ritroverebbe in fondo alla classifica e la permanenza in Premier diventerebbe un’impresa disperata. Ecco perché i legali del Forest stanno facendo di tutto per provare a ritardare questa detrazione di punti.

Il team legale vuole fare leva sul fatto che anche nel caso dell’Everton persiste un certo grado di incertezza, che si riversa quindi anche sulla chiarezza delle regole. Secondo quanto riferito alla testata ‘Football Insider’ dall’esperto di finanza Kieran Maguire, il Nottingham Forest tenterà ogni strada per ottenere uno slittamento della possibile penalizzazione.

In attesa di capire se davvero questo tentativo da parte dei legali andrà in porto lo storico club di Nottingham non può fare altro che cercare di conquistare più punti possibili sul campo, così da allontanare lo spettro retrocessione. Una doppia sfida, quindi, quella del Forest, che dovrà provare a vincere sia in campo che fuori: i tifosi dei ‘Tricky Trees’ incrociano le dita.