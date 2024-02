Gatta da pelare per la Ferrari: Sainz ‘danneggiato’

Duro attacco alla Ferrari, ora costretta a non sbagliare nulla: la posizione di Sainz sembra poter creare problemi alla scuderia italiana

Un annuncio importante, inatteso e per certi versi clamoroso. La Ferrari con il comunicato sull’arrivo di Lewis Hamilton ha scatenato i commenti degli appassionati e degli addetti ai lavori.

In tanti sono d’accordo nell’affermare che non conta l’età del pilota, ma solo la voglia, che sembra tanta, di provare a vincere in una nuova avventura che ha sempre sognato. Il suo arrivo, previsto per il 2025, darà vita ad una scuderia di certo più forte ed esperta, ma è anche al centro di una serie di polemiche che la Ferrari avrà calcolato, ma ora da gestire nel migliore dei modi. La posizione di Sainz rischia infatti di essere scomoda non solo per il pilota, ma anche per il Cavallino.

La sensazione, anzi la certezza, è che lo spagnolo per professionalità sia uno dei più stimati nel circuito, ma il mancato rinnovo in Ferrari, e poi l’annuncio dell’arrivo di Hamilton, potrebbero essere troppo anche per lui. Arrivano quindi indicazioni su quello che potrebbe essere il futuro prossimo di Sainz, ma anche bordate sulla tempistica da parte della Ferrari di una scelta ambiziosa ma anche non proprio semplice da gestire. E fra gli addetti ai lavori che hanno sollevato le polemiche, arrivano alcune critiche alla Ferrari molto pesanti.

“Lo hanno danneggiato”: che attacco alla Ferrari

Un rinnovo che tardava ad arrivare, alcune voci e poi un annuncio di quelli che fanno discutere. Mentre il popolo della Ferrari non vede l’ora di vedere all’opera Lewis Hamilton con una “rossa”, c’è chi considera errato il trattamento riservato a Carlos Sainz.

La stampa spagnola ha infatti commentato quello che per ‘El Mundo Deportivo’ è stato definito “Il colpo di mercato del secolo”, e a conti fatti non tutti sono d’accordo con tale definizione. Gli appassionati spagnoli hanno infatti puntato il dito contro la scelta effettuata dalla casa di Maranello, mentre il quotidiano ‘As’ ha dedicato alla trattativa un capitolo a parte, con un titolo abbastanza eloquente.

“Damnificato”, si legge, che tradotto significa danneggiato, e che chiarisce quali potrebbero essere i risvolti per la carriera di Sainz, pronto ad una stagione in Ferrari da separato in casa. Nell’articolo si evidenzia infatti che la vittoria più recente della “rossa” è estata centrata proprio dallo spagnolo, cosi come è ben chiarito che Sainz ha lottato alla pari con Leclerc, che ha però ottenuto il rinnovo al contrario del compagno di scuderia. La decisione, a conti fatti, non è piaciuta a tutti, e solo Sainz, ma anche Hamilton, potranno dare le risposte definitive in pista.