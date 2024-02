Ritorno in Formula 1: ribaltone totale

Tifosi in grande attesa, si parla di un ritorno pazzesco in Formula 1. Annuncio e smentita

Ci sono ancora novità per quanto riguarda il mondo delle monoposto più seguite al mondo, ma una si è letteralmente presa la scena nei giorni scorsi. Dopo tanti anni di inseguimenti ed avvicinamenti, pareva ormai chiuso il discorso Ferrari-Hamilton col pilota inglese ormai trentanovenne. Ed invece le porte di Maranello si sono ufficialmente spalancate per il fenomeno inglese per il 2025.

Una novità che ha già scosso il paddock, e che potrebbe anche non essere l’unica in vista del futuro della Formula 1.Un sito vicino alle novità sullo sport, Careta, ha annunciato un eventuale e clamoroso ritorno. Si tratta di un portale malese che infatti ha riportato una clamorosa news per quanto riguarda il GP locale. Il Gran Premio della Malesia fu presente nel mondo della F1 dal 1999 al 2017 e presto potrebbe tornare a far battere i cuori dei tifosi.

GP della Malesia in Formula 1: annuncio e poi smentita

Così, si legge sul sito internet che ha lanciato la bomba: “Secondo fonti interne all’autodromo, Litar Antarabangsa Petronas Sepang, organizzerà il ritorno della Formula 1 nel 2026, in corrispondenza con l’introduzione dei nuovi regolamenti sportivi”. Non sembrava quindi da escludere il nuovo inserimento della pista asiatica nei calendari della F1. Per ora si tratta solo di rumors, che peraltro nelle ore successive non hanno neanche trovato le giuste conferme.

Ne sarebbe sicuramente felice Max Verstappen di ritrovare quel circuito, essendo l’olandese l’ultimo ad avervi vinto. Notizia però che non dispiacerebbe neppure alla Ferrari che al GP malese ha spesso detto bene. Il Cavallino infatti a Sepang ha vinto 7 volte in 19 Gare.

Eddie Irvine, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno vinto almeno un Gran Premio in quel circuito con la tuta della Ferrari addosso. Una curiosità: Vettel tornò a vincere in Malesia proprio con la Ferrari nel 2015 ma lo aveva già fatto per ben tre volte in carriera quando correva con la Red Bull. Ora, gli appassionati restano col fiato sospeso in attesa, anche se nelle ore seguenti all’indiscrezione è già arrivata una forte smentita.

A smentire come riportato da ‘RacingNews365.com’ è la Petronas stessa: “Petronas fa riferimento alle notizie pubblicate il 31 gennaio 2024 sul potenziale ritorno del Gran Premio di Formula Uno a Sepang, in Malesia, nel 2026. Vorremmo confermare che non ci sono ancora state discussioni sul riportare lo sport sul Circuito Internazionale Petronas Sepang“.