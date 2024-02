Coppa d’Africa, semifinali: la Nigeria vede la finale, Costa d’Avorio contro il Congo

Tutto pronto per le semifinali di Coppa d’Africa. La competizione è agli sgoccioli e, tra poche ore, sapremo effettivamente le protagoniste della finale che si disputerà domenica prossima.

Alle 18, presso lo stadio Municipal di Bouaké è prevista Nigeria-Sudafrica. È la squadra di José Peseiro che parte con i favori del pronostico e che, a questo punto, è forse la grande candidata per vincere il torneo: Osimhen e compagni vengono dal successo ottenuto contro l’Angola ai quarti.

È stata la quarta affermazione consecutiva dei nigeriani, i quali hanno fatto registrare solo esiti finali con meno di tre gol totali realizzati: un altro “Under 2,5”, questa volta, vale su Planetwin365 1,47 volte la posta; su Betclic 1,45 e su WilliamHill 1,44. D’altronde, anche il Sudafrica ha fatto registrare diversi Under 2,5 finora (parliamo di quattro gare sulle cinque disputate).

Non sarebbe assurdo pensare ad una vittoria dei nigeriani, dopo un primo tempo equilibrato: segnaliamo il“Parziale-finale X/1”, su Planetwin365 a 4,07 mentre su Betclic è a 3,54 e su Unibet 4,10. Tra i risultati esatti, occhio all’1-0 in favore della Nigeria: parliamo di 4,58 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 4,50 e su Unibet 4,80. Si tratterebbe del quarto “1-0” in sei gare.

L’altra semifinale si giocherà, invece, allo stadio Olympique Alassane Ouattara di Abidjan. Stiamo di parlando di Congo-Costa d’Avorio, match che potrebbe riservare tante sorprese. In particolar modo, gli Elefanti sono giunti sino a qui dopo un cammino particolare e, sotto certi punti di vista, fortunoso. Basti pensare al fatto che la Costa d’Avorio ha strappato il pass del girone come ultima delle migliori terze; successivamente ha superato il Senegal ai rigori e il Mali ai tempi supplementari, con una rete al photofinish.

Il Congo ha superato il girone con tre pareggi, per poi battere ai rigori con l’Egitto e con un secco 3-1 contro la Guinea. La possibilità che la squadra di Desabre eviti la sconfitta, che si traduce nella Doppia chance 1X, ha una quota di 1,64 su Planetwin365, su Betclic 1,62 e su WilliamHill 1,66. Sfidante, ma particolarmente remunerativa, la proposta relativa alla possibilità che la gara possa essere divertente già durante la prima frazione di gioco: facciamo riferimento all’“Over 1,5 al primo tempo”, quotato a 3,91 su Planetwin365 con Betclic e WilliamHill che lo bancano a 3,75.