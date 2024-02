Sospeso per Doping: confermato un altro caso

Un altro caso di doping nello sport italiano: è arrivata la decisione ed è stato sospeso. Ecco i dettagli e le ultime

Un altro caso di doping ha colpito lo sport italiano. Purtroppo continuano ad arrivare questo tipo di notizie a cadenza periodica. La situazione è decisamente complicata e la decisione a riguardo è stata anche abbastanza dura: sospensione. Andiamo però nei dettagli e approfondiamo quali sono le accuse specifiche.

L’atleta coinvolto è il canoista azzurro Daniele Santini, che è già stato stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della Procura Nazionale Antidoping. Santini viene accusato di aver violato gli articoli 2.1 e 2.2, con l’individuazione di sostanze proibite, nello specifico Stanozololo e i suoi metaboliti, insieme a Methasterone e i suoi metaboliti. Santini era stato sottoposto a un controllo antidoping ordinato da Nado Italia, che ha poi comunicato le suddette violazioni che hanno portato alla sospensione. Ovviamente serviranno ulteriori approfondimenti prima di un giudizio definitivo.

Una notizia che non può certamente passare inosservata. Ci si chiede ovviamente tante cose, anche sulla carriera passata del canoista italiano, che ha vinto due medaglie d’oro ai Mondiali, nel 2021 e nel 2023.

Santini sospeso per doping: i dettagli

La violazione degli articoli 2.1 e 2.2 si riferisce alla presenza di sostanze specifiche, appunto Stanozololo e Methasterone. Si tratta di due sostanze incluse nella lista delle sostanze vietate dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Sono note per le loro proprietà di miglioramento delle prestazioni e utilizzarle è vietato e può dunque comportare gravi conseguenze per la carriera degli atleti, inclusa la sospensione e l’esclusione definitiva dalle competizioni.

Tutto ciò ha quindi portato alla sospensione in via cautelare, che significa che Daniele Santini sarà temporaneamente escluso dalle competizioni, in attesa di ulteriori accertamenti. Durante questo periodo verranno condotte indagini più approfondite per determinare la validità delle accuse e le cause di questo utilizzo. Santini sarà chiamato a difendersi e presentare eventuali giustificazioni e spiegazioni in merito a queste violazioni.

Le reazioni nella comunità sportiva sono state ovviamente di sorpresa e anche un po’ contrastanti. Molti sono preoccupati per lui e per l’immagine dello sport italiano, oltre che della canoa nel dettaglio. La fiducia del pubblico negli atleti rischia di essere sempre di meno. Altri, invece, sono cauti nell’emettere giudizi affrettati e sperano che con un’indagine più approfondita si possa arrivare alla non consapevolezza e all’innocenza del canoista.