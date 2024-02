Ultim’ora Valentino Rossi, arriva la firma ufficiale: in MotoGP ci sarà anche lui

La firma è finalmente arrivata: Valentino Rossi si unirà al team anche quest’anno. La MotoGP non può ancora fare a meno della sua presenza

Valentino Rossi è una delle icone delle due ruote. Da questo si può dedurre che la MotoGP difficilmente possa fare a meno di lui. Non ancora perlomeno. Così, come da titolo, il celebre Dottore è pronto a lasciare il segno ancora una volta. Per questa annata ci sarà anche lui, con una scelta commerciale che profuma di futuro florido e roseo.

I suoi piloti potranno correre su delle moto che conterranno un marchio davvero importante. Una piacevole conferma che suggerisce l’ottimo lavoro svolto tempo addietro. Perché nello sport i risultati sono importanti, ma anche fare delle scelte aziendali lungimiranti non può non essere una priorità.

Rossi prolunga il contratto

Nella scuderia di Rossi ci sono stati parecchi cambiamenti, a partire dall’assetto passando per il nome del team. Infatti, i suoi piloti correranno sotto al nome di Pertamina Enduro V46. L’unico aspetto rimasto invariato paradossalmente è stato quello commerciale, sintomo di come le due parti abbiano lavorato con produttività e con ottimi risultati negli anni precedenti.

Sembra infatti che il rapporto professionale costruito con Ebay sia destinato a proseguire fino al 2025. Il noto colosso facente parte del settore e-commerce ha confermato la sua piacevole partnership col team di MotoGP, con uno spazio espositivo ancora più generoso. In precedenza si è sempre visto il logo del brand sulle moto dei piloti.

Alla luce di questo rinnovo di contratto, in via del tutto eccezionale il marchio “Official Marketplace” comparirà anche sulle tute indossate dai suddetti piloti. Anche il box e i vari cartelloni presenti all’esterno conterranno il logo in questione, con la speranza di dare all’azienda ancora più risonanza. Dati alla mano, si può intuire come la collaborazione tra le due parti abbia dato eccome i frutti sperati.

Il team leader dell’Accademia si è detto davvero felice di poter stringere nuovamente un accordo con Ebay. Questa partnership commerciale è un ulteriore modo di fare contento Rossi, il quale dopo il suo ritiro ha sempre avuto il desiderio di fare le veci dei piloti più talentuosi, trasmettendo loro esperienza e consigli. Estendendo tutto ciò non solo ai professionisti coinvolti, ma anche ai fan.

Si segnala infatti l’imminente programmazione di eventi destinati anche ai tifosi, i quali potranno interagire con i loro beniamini anche dal vivo.