Juventus, Alcaraz: “Mi piace giocare in mezzo al campo, ma anche da falso nove”

Arrivato in prestito dal Southampton alla Juventus, Carlos Alcaraz, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore bianconero: “Sono qui da una settimana, è vero. Sono molto contento, sto bene. Sono già con il gruppo, mi sto allenando. Mi ha ricevuto molto bene. Anche il gruppo dei tecnici, mi hanno accolto molto bene”.

Sul ruolo che preferisce: “Gioco bene in mezzo al campo ma anche da falso nove, qui sto giocando pù sulla parte interna della fascia destra e mi sento bene. Mi piace molto giocare qui ma sono disposto a giocare ovunque decida il mister”.

Sul giocatore a cui si ispira: “Mi hanno associato a grandi campioni e sono molto contento. Io voglio fare bene e voglio che il mio nome diventi importante qui. Cristiano Ronaldo per me è stato un’ispirazione, voglio dimostrare alla mia famiglia che quello che sto ottenendo è grazie a loro”.

Sul paragone con Vidal: “Sono davvero contento per i paragoni, sono grandi giocatori. Arturo chi ha raggiunto ottimi risultati e sono conento per il paragone. Io devo dare le cose bene e arrivare ai migliori risultati con la squadra. Sono grato per i paragoni ma ora penso a me stesso”.