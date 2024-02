Serie A, 24esima giornata: la Roma può fermare l’Inter? Milan pronto a sfatare il tabù Napoli

Ci sarà più di un match da tener d’occhio in questa 24esima giornata di Serie A. Tengono banco la lotta scudetto, quella per l’Europa e quella per evitare la retrocessione. Ma vediamo nel dettaglio.

Sabato alle ore 18 si giocherà Roma-Inter. I giallorossi sembrano rigenerati dall’arrivo di De Rossi: il tecnico ex Spal ha vinto tre gare di fila dal suo arrivo. Attualmente, i capitolini hanno 38 punti e occupano la quinta posizione in classifica, ad una sola lunghezza dall’Atalanta.

Come sappiamo, invece, la Beneamata è in testa con 57 punti e con una gara ancora da recuperare: l’Inter ha mostrato tutta la sua compattezza nel big match contro la Juventus, vincendo la quarta partita di fila e portandosi a +4 sui bianconeri (potenzialmente +7, considerando la partita da recuperare). Che possano i giallorossi fermare la corsa interista?

Molto remunerativo il segno “1”, ipotizzando un successo della Roma: parliamo di ben 4,24 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill e Unibet 4,20. I giallorossi non vincono in casa contro l’Inter dal 2016. A prescindere da ciò, va detto che la gara potrebbe essere abbastanza equilibrata e possano essere realizzati pochi gol: segnaliamo l’Under 2,5, a 1,65 su Planetwin365; mentre su WilliamHill 1,62 e su Betclic 1,66. Gli ultimi due scontri diretti tra le due compagini si sono chiusi con meno di tre gol totali realizzati.

Nella serata di domenica si giocherà Milan-Napoli. La sfida, come forse non tutti sanno, rappresenta una sorta di tabù per il Diavolo: i rossoneri, infatti, non riescono a battere in campionato i partenopei al Meazza dal dicembre 2014. La squadra di Pioli, attualmente terza con 49 punti, ha voglia di consolidare o magari aumentare il vantaggio sulle inseguitrici. La Juventus seconda, oltretutto, oggi dista solo 4 punti.

I campioni d’Italia in carica, invece, sono fermi a quota 35 punti, sebbene debbano ancora recuperare un match. Risultati altalenanti per la squadra di Mazzarri, che ora ha 4 punti di ritardo nei confronti del quarto posto. Sarebbe così assurdo ipotizzare una partenza decisa dei padroni di casa? Segnaliamo il segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,46; mentre su WilliamHill è a 2,40 e su Unibet 2,48. Molto allettante anche l’“Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un successo per almeno due gol di scarto da parte dei rossoneri: parliamo di 3,53 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 3,45 e su Betclic 3,32.

In cerca di riscatto la Juventus di Allegri, dopo due battute d’arresto. Non soltanto il pareggio casalingo contro l’Empoli, ma la sconfitta in casa dell’Inter potrebbero aver ridimensionato completamente la situazione e chissà che la Vecchia Signora non possa aver subito un contraccolpo psicologico importante. All’Allianz, lunedì sera, arriverà l’Udinese di Cioffi. I friulani sono in piena lotta per la salvezza e proveranno a fare il colpaccio a Torino: segnaliamo la doppia chance “X2”, su Planetwin365 a 2,80; su Betclic è a 2,65 e su Unibet 2,90.