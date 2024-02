Leclerc in Mercedes, nuovo terremoto in F1: c’è la conferma

Le ombre dietro l’affare Hamilton-Ferrari: la Mercedes è convinta di ciò

Con quale scuderia del Circus gareggerà Carlos Sainz ancora non si sa così come non è dato sapere chi raccoglierà la pesante eredità di Lewis Hamilton in Mercedes. In due settimane le prospettive sono state stravolte. Proprio su questo tema ha riflettuto l’austriaco Toto Wolff ad ‘AutoSport’: “Immagino che qualche settimana fa siano stati firmati dei contratti che avremmo potuto analizzare. Sarebbe stato interessante, ma ci ha penalizzato la tempistica“. Il riferimento è chiaro a una strategia che i tedeschi avrebbero potuto attuare. Se avessero saputo in tempo della prossimità di Hamilton alla Ferrari, avrebbero evidentemente potuto provare il colpaccio Charles Leclerc, che però ha rinnovato con la Rossa prima della firma del britannico.

La strategia della Scuderia di Maranello ha sbaragliato la concorrenza e ha messo al sicuro il duo Leclerc-Hamilton per il 2025. La frecciata di Wolff chiaramente non è ai dirigenti del Cavallino Rampante, bensì è rivolta al pilota sette volte campione del mondo. Questi avrebbe potuto metterli al corrente di quanto stava accadendo. Sul mercato ad oggi c’è comunque Carlos Sainz, ufficialmente senza squadra. Ma anche senza problemi a trovarne una. L’altra ipotesi riconduce all’esperto Fernando Alonso, tuttavia non esistono ancora certezze.