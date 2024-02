Tennis, tutto finito: è stato il suo ultimo torneo

Con la fine di questo torneo per l’atleta si è chiuso un ciclo. La notizia ufficiale è arrivata all’improvviso

I fan del tennis hanno dovuto registrare l’ennesimo ribaltone. La fine di questo torneo, ha sancito per l’atleta coinvolto la fine di un altro rapporto importante. Un periodo particolare, ma che dopo l’ultimo annuncio fatto è giunto ai titoli di coda in maniera quasi improvvisa.

Un vero e proprio terremoto, quello che da qui ai prossimi giorni scuoterà il mondo del tennis. Protagonista una figura di spicco del movimento come Holger Rune, che si separa da una straordinaria leggenda del tennis spiazzando i tifosi.

Caos nel tennis: anche Boris Becker si separa da Rune

In questo ultimo periodo Holger Rune ha spesso e volentieri fatto parlare di sé. Basti pensare come in alcuni match, ha inscenato dei veri e propri battibecchi reciproci con il pubblico presente. Salvo poi essere stato ripreso anche dal direttore di gara, come spesso e volentieri è accaduto.

Di recente il danese ha ripreso a fare parlare di sé, questa volta però per motivi diversi. A quanto pare, infatti, è avvenuta la separazione tra Rune e Boris Becker, membro del suo staff. L’ex tennista tedesco ha commentato l’accaduto dicendo che si trova in un periodo della sua vita dove non è fisicamente in grado di dare supporto al danese, mostrando una grande sincerità nel dire tutto ciò.

L’ex leggenda del tennis sul suo profilo X ha scritto: “Vorrei informarvi che lascerò la carica di capo allenatore dell’Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo iniziale di raggiungere le ATP Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che, affinché ciò avesse successo, avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto potrei. A causa delle mie responsabilità professionali e private non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno adesso. Gli auguro solo il meglio e sarò sempre il suo fan numero 1. Ho davvero apprezzato questo viaggio insieme”.

Nell’ultimo periodo altri membri del suo staff hanno dato forfait, ovvero Lars Christensen e Severin Luthi. Il tennista, a proposito di ciò, ha dichiarato che gli vorrà sempre bene e che gli sarà eternamente grato per ciò che hanno fatto per lui. Così, dopo l’annuncio fatto verso la fine della scorsa stagione, l’Australian Open disputato poco tempo fa ha sancito definitivamente la chiusura di un rapporto importante.