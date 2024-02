Di nuovo contro Sinner, tifosi scatenati: sta per succedere

Countdown agli sgoccioli per il ritorno in campo di Jannik Sinner. L’azzurro ora sa chi deve affrontare. C’è un precedente decisamente beneaugurante

Manca pochissimo ormai al ritorno in campo di Jannik Sinner. Dopo il memorabile trionfo all’Australian Open, il tennista azzurro proseguirà il suo 2024 con l’Atp di Rotterdam al via da lunedì 12 Febbraio.

Con il ritiro del campione in carica Daniil Medvedev, Sinner, finalista dell’edizione 2023, sarà la prima testa di serie dell’Abn Amro Open, torneo che potrebbe consentirgli di raggiungere un altro risultato storico. Vincendo a Rotterdam, Jannik raggiungerebbe, infatti, la terza posizione del ranking Atp, superando lo stesso Medvedev di cinque punti. Un risultato mai raggiunto da un tennista italiano.

Per raggiungere questo obiettivo, Sinner ora sa chi deve battere. E’ stato sorteggiato il tabellone dell’Atp di Rotterdam che, come da tradizione, vanta una entry list davvero competitiva. Oltre a Jannik sono presenti infatti Rublev, Rune, Hurkacz, De Minaur, Dimitrov e De Minaur, un rooster davvero di alto livello per un torneo di categoria 500.

Sinner, gli avversari a Rotterdam: c’è un precedente .. favorevole

Sinner affronterà al primo turno il tennista di casa Botic Van de Zandschulp, un avversario che evoca bei ricordi all’azzurro, in quanto è stato il primo rivale fronteggiato anche al recente Australian Open. A Melbourne, Jannik l’ha sconfitto in tre set, prima vittoria di un cammino che poi si è concluso come tutti sappiamo.

Qualificandosi contro Van de Zandschulp, Sinner affronterebbe al secondo turno uno tra il veterano Monfils (in tabellone grazie a una wild card) e un qualificato. A seguire, quarto di finale potenziale con Bublik, l’estroso tennista kazako vincitore dell’Atp di Montpellier la settimana scorsa.

Hubert Hurkcaz è la principale testa di serie favorita per il secondo posto nella semifinale della parte alta del tabellone. Il tennista polacco è inserito nella stessa porzione di main draw che comprende anche Musetti, opposto al debutto all’olandese Griekspoor.

Cammino che si prospetta piuttosto impegnativo per Andrey Rublev. Il russo, seconda testa di serie, esordirà con un qualificato poi dovrebbe affrontare Auger Aliassime, De Minaur ai quarti e uno tra Rune e Dimitrov in semifinale. Quest’ultimo debutterà con Sonego, terzo tennista azzurro presente in tabellone.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti del tabellone dell’Atp di Rotterdam 2024

Sinner – Van de Zandschulp

Monfils – Qualificato

Raonic – De Jong

Bublik – Coric

Hurkacz – Lehecka

Griekspoor – Musetti

Struff – Davidovich Fokina

Humbert – Ruusuvuori

Dimitrov – Sonego

Morozan – Qualificato

Shevchenko – Zhang

Rune – Safiullin

De Minaur – Korda

Prizmic – Qualificato

Auger Aliassime – Qualificato

Rublev – Qualificato