Hamilton, la rivelazione dell’ex compagno: tutti scioccati

L’ex compagno di Lewis Hamilton ha commentato il suo passaggio in Ferrari. Di certo una notizia tumultuosa per il mondo dei motori, che ogni giorno si arricchisce di nuovi retroscena

Sarà la sua last dance o una seconda giovinezza: bivio di fronte a Lewis Hamilton in Ferrari. Nessuno potrà dirlo con certezza, fin quando il pilota britannico non indosserà la tuta rossa e siederà nella monoposto del Cavallino Rampante. È l’immagine che tutto il globo dei motori aspetta con ansia, ma bisognerà avere pazienza poiché accadrà soltanto nel 2025. C’è davanti ancora tutta la stagione 2024 da iniziare, disputare e per la quale competere. Di certo non sarà facile distaccare il pensiero dalla consapevolezza che ogni giorno è uno in meno per l’appuntamento più atteso.

Il sette volte campione del mondo non ha mai nascosto la sua ammirazione per la Scuderia di Maranello né ha fatto mistero che correre in una delle sue vetture è il sogno che coltiva da quando è bambino. Più volte, durante la sua lunga militanza in Mercedes, Lewis Hamilton è stato accostato alla Ferrari e i contatti fra le parti non sono mancati, ma evidentemente le condizioni sì, siccome ogni volta il 39enne ha poi finito per siglare il rinnovo con la scuderia tedesca.

Tuttavia, a ridosso dell’annata sportiva, è stata diffusa la notizia definita del secolo. Il duo Charles Leclerc-Lewis Hamilton sarà il punto di forza della Ferrari a cominciare dal 2025, quando a questo punto il talentoso Carlos Sainz concluderà la sua esperienza con la Rossa.

F1, Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025: il retroscena di Valterri Bottas

Il pilota finlandese, Valterri Bottas, è intervenuto ai microfoni di ‘SKY UK’ ai quali ha commentato il passaggio di Lewis Hamilton da Mercedes a Ferrari a cominciare dal 2025. Un trasferimento a sorpresa per l’ex compagno di squadra, come tutti curioso di osservare anche dall’esterno come si vivrà la stagione che separa questo connubio dall’essere una realtà: “In un certo senso ha scioccato tutti, sono curioso di capire l’impatto che avrà anche sul mercato dei piloti“.

Bottas e Hamilton hanno trascorso fianco a fianco ben cinque stagioni in Mercedes e il finlandese di Sauber si dice del tutto colto di sorpresa dalla novità, anche per il legame del britannico con la casa tedesca: “Non avrei mai pensato che potesse accadere. Questo significa che si aprono nuove porte, sono felice per Lewis. Ovviamente ha preso una decisione da solo e sono sicuro che abbia voglia di ricominciare da capo“.