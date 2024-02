Alla Ducati con Bagnaia, è stanco di aspettare

Un pilota vuole fortemente approdare nel team ufficiale della Ducati in MotoGP: la sua intenzione è molto chiara

Nel 2024 ci sono tanti contratti che scadono a fine anno e il mercato della MotoGP si infiammerà in questi mesi. Ci sono piloti importanti che potrebbero cambiare squadra nel 2025.

Per quanto concerne la Ducati, è già nota la volontà di rinnovare con Francesco Bagnaia. Il campione che ha riportato il titolo a Borgo Panigale è già in trattative per firmare un nuovo accordo. L’obiettivo sarebbe quello di definire e annunciare tutto prima del primo gran premio in Qatar (8-10 marzo).

Non dovrebbero esserci sorprese, Pecco vuole rimanere e l’intesa verrà raggiunta sicuramente. Rimarrà da capire chi sarà il suo compagno di squadra. Probabilmente una scelta verrà presa dopo quattro-cinque GP. A metà maggio la situazione dovrebbe essere abbastanza chiara, con un annuncio che potrebbe arrivare prima del Gran Premio di Catalunya (24-26 maggio) oppure di quello successivo al Mugello (31 maggio-2 giugno).

MotoGP, team factory Ducati: un pilota spinge per la promozione

Enea Bastianini farà di tutto per guadagnarsi la conferma, dopo un 2023 davvero disastroso soprattutto a causa degli infortuni che lo hanno condizionato. La nuova Desmosedici GP24 sembra una moto più adatta al suo stile e potremmo rivederlo protagonista, giocandosi così le sue carte per ottenere il rinnovo.

Chi nel 2023 ha brillato e si è giocato anche il titolo MotoGP è Jorge Martin. Dopo l’esperienza maturata nel team satellite Pramac, si aspetta la promozione in quello ufficiale Ducati. Nei test a Sepang è andato subito forte e sa che le prime gare saranno importanti. Se a Borgo Panigale dovessero tentennare, allora prenderebbe in considerazione altre offerte.

Albert Valera, manager del pilota madrileno, ha parlato a ‘Motosan.es’ del futuro del suo assistito: “Ho insistito fino alla nausea per far entrare Jorge nella squadra ufficiale già quest’anno. Ma non è potuto succedere. Restiamo in Pramac un’altra stagione, è un buon team e siamo pronti alla battaglia. L’obiettivo numero 1 è andare nella formazione factory Ducati, lo ha detto più volte in questi anni. Penso che sarà logico che ingaggino lui se inizio campionato sarà di nuovo velocissimo e farà grandi risultati”.

Martin ha le carte in regola per guadagnarsi la tanto ambita promozione. Ha un talento enorme e nel 2023 ha fatto un grande salto di qualità. Dovrà battere Bastianini nei primi gran premi e il posto probabilmente sarà suo. Un altro candidato è Marco Bezzecchi, che però in Malesia ha fatto fatica con la Desmosedici GP23 in dotazione al team Pertamina VR46. Gli ci potrebbe volere più tempo per essere competitivo, considerando anche che corre per una struttura satellite con supporto tecnico inferiore rispetto a Pramac.