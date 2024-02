Daniele Scardina, come sta oggi: tifosi col fiato sospeso

Gli appassionati di sport vogliono sapere e condizioni attuali di Daniele Scardina, è lui stesso a dare gli ultimi aggiornamenti

È passato ormai quasi un anno (era il 28 febbraio 2023) dal malore che aveva colpito Daniele Scardina, finito a terra privo di sensi mentre si stava allenando in palestra a Rozzano come aveva fatto molte altre volte. La paura, nonostante i soccorsi siano stati immediati, è stata tanta, soprattutto perché i medici avevano dovuto sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, a cui aveva fatto seguito il coma.

Solo nella seconda settimana di marzo si era iniziato a parlare di “lievi miglioramenti”, mentre il 26 aprile era arrivata la notizia che tutti aspettavano da tempo: lui poteva finalmente lasciare l’ospedale. Quel passo, per quanto importante, non significava però la fine del tunnel per il pugile, che ha poi iniziato una fase di riabilitazione in una clinica specializzata, dove avrebbe dovuto ricominciare a far tutto, anche a parlare.

Le ultime notizie sulle condizioni di Daniele Scardina

In condizioni come quelle di Daniele Scardina è sempre bene evitare i proclami e accogliere in maniera benevola anche i piccoli passi che il ragazzo riesce a fare. La strada per il recupero completo è ancora lunga, ma la situazione appare incoraggiante. Del resto, lui sul ring è sempre stato un lottatore, per questo è pronto a fare il possibile per migliorare.

A fine anno lo sportivo aveva raggiunto un altro traguardo importante, il ritorno a casa dopo ben 10 mesi di ospedale, un momento davvero attesissimo che gli ha permesso di poter rivedere da vicino i suoi affetti più cari. Era stato lui stesso attraverso un post social a sottolineare quanto questo passo lo facesse sentire più leggero: “Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere”.

Ora, però, il pugile deve lasciare la sua abitazione, ma per poter davvero stare meglio. Anche in questo caso lui ha scelto Instagram per svelare cosa sta per accadere: “Dopo due mesi a casa, ricaricando le batterie, circondato dall’affetto di famiglia e amici, si torna al lavoro in clinica per continuare la riabilitazione per un paio di settimane. Un passo dopo l’altro verso la vittoria”.

Daniele Scardina ha capito in questi mesi quanto sia forte l’affetto che tante persone hanno per lui, non solo chi ha avuto modo di conoscerlo di persona. È proprio per questo che anche con questo post lui non ha dimenticato di ringraziare per il sostegno ricevuto.

Non poter essere a casa non può che dispiacergli, ma lui sa bene di dover affrontare questo ricovero per poter stare ancora meglio: “Il mio motto è sempre stato “Impossible is nothing” e lo è ora più che mai” – ha precisato. Del resto, lo sport è spesso una metafora della vita, che ci insegna a non mollare mai anche nelle situazioni difficili.

Lo spirito combattente e la determinazione non gli mancano, anche se lui è convinto di poter contare su un aiuto in più: “Mi dispiace non essere presente quanto vorrei ma confido in Dio di tornare, nel dovuto tempo, tra di voi” – ha concluso.