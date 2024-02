Sinner ha detto ancora no: Jannik ha spiegato il rifiuto

Jannik Sinner, arriva un altro grande annuncio da parte sua: le ultime sulla decisione presa dall’altoatesino più in voga del momento

Gli ultimi mesi per Jannik Sinner sono stati assolutamente stratosferici. In particolar modo la fine del 2023 e, soprattutto, l’inizio del 2024 con la vittoria dell’Australian Open. Basti pensare che più di qualche scettico aveva mostrato qualche dubbio sul nativo di San Candido. Dubbi che sono stati spazzati via ad ogni colpo che il tennista metteva in atto in campo con prestazioni superlative.

In questi ultimi giorni, però, si è ritornati nuovamente a parlare di lui. Non tanto per i suoi allenamenti in vista dei prossimi importanti impegni che ha in programma, per un altro rifiuto. Non ci stiamo riferendo a quello del Festival di Sanremo nei confronti di Amadeus, ma nel suo contesto: ovvero quello della sua assenza nel circuito junior che non è affatto passata inosservata.

Sinner, “no” al circuito junior: svelato il motivo

Una settimana impegnativa quella che si è aperta per lui. In questo momento si trova in Olanda, precisamente a Rotterdam, dove si sta allenando per un altro torneo. La possibilità che possa diventare il numero tre al mondo si può concretizzare. Un qualcosa di veramente eccezionale per lui, ma soprattutto per l’Italia sportiva. Nelle ultime ore si sta parlando di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Equipe”. Nel corso della stessa si è soffermato su diversi temi che non sono affatto passati inosservati.

Uno di questi riguardava la sua mancata partecipazione nel circuito juniores. Lui stesso fenomeno azzurro ha rivelato di aver preferito partire da Challenger piuttosto che andare nel circuito maggiore. Una decisione che, però, si è rivelata fin troppo vincente. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Ricordo quando ero piccolo che spesso perdevo la pazienza, anche senza impazzire del tutto. Il perché ho scelto di non giocare il circuito junior? Ho sempre cercato di affrontare giocatori molto più bravi di me e credo che questo sia il modo migliore per progredire e imparare“.

In conclusione ha rivelato: “Ho giocato qualche torneo nel circuito junior, ma ho preferito passare subito agli eventi Futures. Non mi interessava essere tra i primi dieci al mondo a livello juniores. Anche perché non ho nemmeno partecipato agli Slam Junior“.