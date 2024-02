Annuncio improvviso, si è ritirato: il campione dice basta

Un annuncio che lascia i suoi tifosi e gli amanti di questo sport completamente sotto shock: l’ormai ex atleta ha deciso di farsi da parte e di lasciare spazio ai più giovani

Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che scuotono i fan. Soprattutto per uno che, nel mondo del tennis, ha comunque fatto il suo. Anche se, proprio nelle scorse ore, ha preso la drastica decisione di farsi da parte e di lasciare il posto a qualcun altro. Stiamo parlando di Ernests Gulbis che ha annunciato il suo ritiro ufficiale da questo meraviglioso sport.

Il tutto è arrivato con una ‘storia’ dal suo profilo ufficiale di Instagram in cui ha rivelato di farsi da parte e di ritirarsi dalle competizioni. Il classe ’88 non disputava un match ufficiale dal febbraio dello scorso anno. Anche se, a dire il vero, in molti avevano pensato che il 36enne stesse prendendo la drastica decisione di lasciare il tennis.

Tennis, Gulbis si ritira: addio ufficiale

Esattamente poco più di un anno fa aveva vinto il suo ultimo incontro. Si trattava di una sfida di Coppa Davis contro il collega israeliano Daniel Cukierman (n° 367 ATP all’epoca). Tantissimi anni fa, precisamente il 9 giugno del 2014, si trovava tra i primi dieci nel ranking, considerato una vera e propria potenza di questo sport. In molti lo ricorderanno per via delle sue strane aperture con il dritto. In quel giorno aveva raggiunto la sua prima (e unica) semifinale slam.

Non solo: in molti lo ricordano per aver battuto un altro grande di questo sport come Roger Federer. Gulbis si è dovuto arrendere solamente allo stragrande potere fisico e atletico di un certo Novak Djokovic. Nel 2010, prima di un serio infortunio al bicipite femorale che lo aveva tenuto fermo per un bel po’ di tempo, aveva già battuto lo svizzero in un torneo a Roma. In quella occasione perse contro Rafa Nadal arrivando ad una splendida semifinale.

Dall’anno dopo in poi, però, non è mai riuscito a concludere una stagione tra i primi 50 tennisti al mondo. Anche se qualche risultato positivo, col passare degli anni, è arrivato. In particolar modo all’Australian Open nel 2020 quando arrivò al terzo turno. Gulbis arrivò anche agli ottavi a Wimbledon del 2018 superando anche Alexander Zverev. Nel corso della sua carriera ha vinto sei titoli. Tra questi: trofeo a Los Angeles (2011), San Pietroburgo (2013), e due volte a Delray Beach (2010 e 2013).