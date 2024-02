Ferrari, prima doccia fredda per Hamilton: è una frecciata diretta

Lewis Hamilton non avrà certamente gradito la frecciata appena arrivata: il suo rapporto con la Ferrari non parte benissimo

La Ferrari ha ufficialmente presentato la SF-24 che scenderà in pista nel Mondiale 2024 di Formula 1. La livrea ha convinto tutti sul piano estetico ma ciò che conta è che sia veloce e competitiva per consentire a Leclerc e Sainz di dare davvero fastidio alla Red Bull e a Max Verstappen. Le prime impressioni sono buone: il direttore tecnico Enrico Cardile ha infatti parlato di una vettura molto più facile da guidare rispetto allo scorso anno.

In attesa dei primi test in Bahrain, che diranno già molto sulle effettive potenzialità di questa nuova monoposto, l’argomento principale tra i tifosi della Ferrari continua però a essere l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello nel 2025. La scelta di voler puntare sul campionissimo britannico costringe Sainz a fargli posto: per il pilota spagnolo sarà la sua ultima stagione con il Cavallino rampante.

Proprio le modalità utilizzate dalla Rossa per annunciare Hamilton non sono del tutto piaciute a tanti tifosi, specialmente a coloro che avevano apprezzato il rendimento di Sainz in questi anni in Ferrari. Frederic Vasseur ha voluto parlare anche di questo nella conferenza stampa che si è tenuta dopo la presentazione della SF-24.

Hamilton gelato dalla Ferrari: il britannico non se l’aspettava

Il Team Principal per il momento ‘accantona’ il 7 volte campione del mondo e sottolinea che bisogna concentrarsi unicamente sul Mondiale ormai alle porte. Vasseur ha infatti ribadito che pur considerando l’arrivo di Hamilton una grande opportunità per il team, in questo momento la squadra non deve avere alcun tipo di distrazione: proprio per questo la Ferrari ha scelto di annunciare Hamilton con larghissimo anticipo, così da chiudere subito il discorso e concentrare tutti gli sforzi sul Mondiale 2024. “Non vogliamo avere alcun tipo di distrazione, motivo per cui abbiamo fatto questo annuncio così presto”, ha rivelato Vasseur a margine della presentazione della nuova vettura.

Per quanto riguarda Carlos Sainz, il manager francese si è detto certo che anche se sarà costretto a correre sapendo già di dover lasciare Maranello il rendimento del pilota spagnolo sarà certamente il più elevato possibile. Per Vasseur, infatti, il 29enne di Madrid darà il meglio di sé “fino all’ultima curva dell’ultimo giro” del campionato: il Team Principal non ha alcun dubbio sulla professionalità di Carlos Sainz ed è certo che tutto il team gli fornirà il massimo supporto.

Sainz, dal canto suo, in una recente intervista ha detto chiaramente che in questa ultima stagione in Ferrari punterà a vincere il Mondiale, così da lasciare un ricordo indelebile (e magari anche qualche rimpianto) al popolo in rosso.