Milan-Rennes 3-0: i rossoneri ipotecano il passaggio del turno

Il Milan non doveva sbagliare nel playoff di Europa League contro il Rennes e non ha sbagliato. 3-0 il risultato finale di San Siro tra i rossoneri e la formazione francese. Un risultato che permette alla formazione di Stefano Pioli di guardare con serenità al ritorno. Certo, qualsiasi risultato ancora non rassicura sul passaggio del turno, ma il Diavolo ha messo una grossa ipoteca sulla qualificazione.

Le scelte di Stefano Pioli

Pioli si presenta alla gara contro la squadra bretone con una formazione simile che gli sta regalando le migliori prestazioni. In porta ovviamente Maignan. Difesa con Florenzi per Calabria infortunato, al centro Kjaer e Gabbia, mentre a sinistra Theo. Davanti alla difesa Reijnders fa coppia con Musah. Giroud unica punta in avanti, supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafa Leão.

Milan dominante, Rennes poco presente

Pronti via e il Milan crea subito un pericolo alla porta del Rennes, difesa dal redivivo Mandanda. Leão si crea una buona occasione da distanza ravvicinata, ma conclude verso la rete del portiere francese in maniera molto potente. Il pallone colpisce la traversa salvando il Rennes dal vantaggio del Milan.

I rossoneri continuano ad attaccare con costanza. E dopo la mezz’ora trovano il gol del vantaggio con Rubén Loftus-Cheek. Su un cross di Alessandro Florenzi, l’inglese anticipa tutti e con una bella torsione di testa angola il pallone che bacia il palo interno e si insacca lasciando di pietra Mandanda. 1-0. Il primo tempo finisce 1-0 per il Milan sul Rennes

Il Milan ipoteca la qualificazione, dilagando sul Rennes

Nella seconda frazione, il Milan parte subito forte anche nel secondo tempo e il Rennes subisce. Dopo due minuti, su un corner battuto da Theo, Kjaer attacca il primo palo, colpisce praticamente con la nuca. Mandanda fa una gran parata di puro istinto, ma sulla respinta si avventa Loftus-Cheek in tuffo di testa. 2-0.

Cinque minuti più tardi, il Diavolo chiude la partita e forse anche il discorso qualificazione. L’apertura di Mandanda per Doue è corta, Theo anticipa di testa e scambia con Leão. Theo mette al centro ed è lo stesso Leão a chiudere col definitivo 3-0. La partita scivola via tra una serie di girandole di cambi, il Milan soffre poco e guarda con positività al ritorno a Rennes.