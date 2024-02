Emozione per Stefano Tacconi: ora è UFFICIALE

Arrivano delle importantissime notizie (positive) per quanto riguarda l’ex portiere della Juventus e della nazionale, Stefano Tacconi.

Un bruttissimo periodo quello che, fino a questo momento, l’ex portiere ha attraversato. Non solo lui, ma soprattutto la sua famiglia, parenti, amici e tutti gli amanti del calcio che hanno rischiato seriamente di perderlo. Adesso, però, il nativo di Perugia sta vedendo, passo dopo passo, sempre di più la luce.

Come annunciato in precedenza arrivano delle importantissime notizie che lo riguardano molto da vicino. Proprio nella sua Umbria, infatti, è stata organizzata una grandissima festa. Ovviamente l’invitato speciale non può che essere lui. Spunta anche la data di questo grande evento.

Perugia, tutto pronto per la festa di Tacconi: le ultime

Appuntamento in quel di Marsciano il prossimo 22 marzo: Stefano Tacconi è pronto a riabbracciare la sua gente. Una festa che in molti stanno organizzando da tempo per una persona che ha sofferto e che, allo stesso tempo, ha rischiato davvero molto. Ricordiamo che l’ex calciatore è stato colpito da una ischemia cerebrale mentre si stava recando a un evento insieme al figlio. Fortunatamente quest’ultimo è riuscito a chiamare i soccorsi.

Il personale medico, successivamente, gli ha salvato la vita. Era il 23 aprile del 2022, un giorno che la famiglia Tacconi difficilmente potrà mai dimenticare, quando Tacconi si sentì male nelle vicinanze di un parcheggio. Insomma, non è stato per nulla un periodo facile per lo stesso 66enne vittima di un’aneurisma. Fortunatamente arrivano delle importanti novità che riguardano le sue condizioni di salute: con il passare dei giorni sta recuperando sempre di più.

Tanto da trasmettere la sua grinta (che lo ha sempre contraddistinto anche quando era nei campi di calcio e nella vita di sempre). Un evento che si verificherà precisamente a Papiano, a partire dalle ore 20, nel parco verde. A organizzare il tutto? Il Fan Club della Juventus che non lo ha fatto mai sentire da solo in tutto questo periodo. Proprio questi ultimi hanno voluto dedicare un messaggio e, di conseguenza, ringraziare la regione che li ospiterà.

Questa la descrizione dello stesso: “Grazie all’affetto che l’intera Umbria nutre nei confronti di Stefano Tacconi, figlio della regione, sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, solo previa prenotazione della cena tramite messaggio WhatsApp ai numeri indicati sulla locandina“. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, la presenza di ex compagni di squadra nel periodo bianconero.