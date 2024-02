Sergio Rico, la moglie è furiosa: non dovevano farlo

La moglie di Sergio Rico, noto portiere, è esplosa sui social lanciando pesanti accuse. Ecco tutte le ultime e i dettagli

Alba Silva, moglie di Sergio Rico, noto portiere del PSG, è esplosa sui social dopo delle indiscrezioni esclusive della rivista ‘¡HOLA!’. La ragazza, però, assicura di non aver rilasciato dichiarazioni a nessuno e nega con fermezza e tanta rabbia tutte le allusioni fatte dalla rivista spagnola. Lo ha fatto tramite una storia sui social, in cui non ci è andata per il sottile.

Secondo le indiscrezioni lei e Sergio Rico, suo marito, aspetterebbero la nascita del loro primo figlio insieme. Lei però dice: “Non ho rilasciato un’intervista a nessuno. Qualsiasi media che mi mette in bocca parole che non ho detto le sta inventando. Chi mi conosce sa che non racconterei mai una storia del genere attraverso un mezzo di comunicazione, quindi per favore, non credete a tutto quello che leggete. Non ho nulla a che fare con tutto questo”. Ore dopo, però, ha cancellato la storia.

I suddetti media avevano infatti riportato alcune dichiarazioni di Alba Silva, in cui, presumibilmente, ha espresso la propria gioia per la grande notizia della gravidanza, dopo aver vissuto momenti complicati a causa dell’incidente che ha subito suo marito e che lo ha costretto a essere ricoverato all’ospedale Virgen del Rocío per 83 giorni. Le sue parole sarebbero le seguenti: “Il bambino è stato cercato e siamo super felici. Dopo tutto quello che abbiamo passato, questa notizia è un regalo. Soprattutto per Sergio, che è molto emozionato. Siamo felici e molto grati alla vita”.

Caso Sergio Rico: Alba Silva sbotta

Queste dichiarazioni rendono l’idea comunque della prudenza dei presunti futuri genitori, che, purtroppo, sanno già cosa vuol dire perdere un bambino in arrivo, come è successo loro prima dell’incidente del portiere. Altre dichiarazioni sarebbero: “L’abbiamo detto alla famiglia la scorsa settimana. Domenica siamo andati a trascorrere il fine settimana a Sanlúcar la Mayor (Siviglia), e l’ho detto a mia madre. È stata una grande gioia per tutti. Siamo stati lenti a raccontarvelo perché vogliamo essere prudenti”.

“Prima dell’incidente di Sergio, abbiamo perso un bambino. Ora temiamo che possa accadere di nuovo. Siamo nervosi, ma siamo molto eccitati”, avrebbe infine aggiunto. Nonostante tutto, Sergio Rico continua a concentrarsi sul suo recupero per tornare in campo quanto prima. Tutto procede bene. Anche se i medici ancora non hanno dato il via libera.

“Direi che sono guarito al 90 per cento. Parlano dell’aneurisma, che è ancora un po’ aperto. Mi restano 2,7 millimetri da chiudere. Tutti i medici mi hanno detto che sarei potuto tornare senza problemi”, ha detto a DAZN il portiere. L’augurio è che in caso di un bambino vada tutto per il meglio e che addolcisca ancora di più questa storia d’amore che la coppia ha iniziato a scrivere nel 2016.