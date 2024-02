Classifica ATP, ufficiale Sinner: il balzo fa sognare i tifosi

Possibili novità in vista, lato ranking mondiale, per Jannik Sinner: l’occasione sulla racchetta è di quelle imperdibili

Ci siamo quasi. Sabato 17 febbraio, presumibilmente in tarda serata, sapremo se Jannik Sinner, bruciando le tappe di una rincorsa iniziata ad ottobre, quando ha iniziato a vincere a ripetizione perdendo solo 2 degli ultimi 32 incontri nel circuito, avrà raggiunto uno dei suoi obiettivi stagionali.

È assolutamente incredibile la velocità con la quale il giocatore altoatesino è passato, nel giro di appena 4 mesi, da tennista potenzialmente in grado di infastidire i big a temuto campione che pare entrato in una bolla di imbattibilità.

Ormai, dopo ogni vittoria, Jannik batte un record. Lo ha fatto vincendo il match di esordio a Rotterdam contro Botic van de Zandschulp, inanellando la sua undicesima vittoria consecutiva nel circuito ATP (la sua precedente miglior striscia si era fermata a 10). Lo ha fatto battendo in ottavi di finale Gael Monfils, ritoccando il primato personale appena stabilito.

E lo ha fatto vincendo il match contro il redivivo – finché ne ha avuto – Milos Raonic, toccando – primo dei tennisti nati negli anni 2000 – le 200 vittorie totali da professionista, issandosi al primo posto nella speciale classifica in continuo aggiornamento. ‘E non finisce qui‘, come avrebbe detto un indimenticato Anchor man della televisione italiana.

Sinner ad un passo dalla storia: lo scenario

Dicevamo del 17 febbraio, giorno in cui il nativo di San Candido affronta l’idolo di casa Tallon Griekspoor nella semifinale del torneo di Rotterdam. Se fino a qualche giorno fa l’azzurro sarebbe stato obbligato a vincere l’Abn Amro per scavalcare al terzo posto del ranking mondiale Daniil Medvedev, l’annuncio di quest’ultimo di rinunciare al torneo ATP 250 di Doha, cambia i conteggi della graduatoria.

Lo scorso anno il moscovita aveva vinto la kermesse qatariota, incamerando 250 punti che nel 2024 non potrà più difendere. Questo consente a Jannik di poterlo sopravanzare in classifica semplicemente approdando in finale in Olanda. Non serve dunque trionfare a Rotterdam – cosa che tra l’altro, arrivando eventualmente in finale, Sinner si impegnerà al massimo per conseguire – per essere il primo tennista italiano della storia a raggiungere un ranking così elevato.

‘È solo questione di tempo’, ripetono fino allo sfinimento i tifosi della prima ora del talento altoatesino, riferendosi al fatto che vincendo il torneo Sinner sarebbe numero 3 già da lunedì 19 febbraio; se invece perdesse nell’ultimo atto – sarebbe la seconda sconfitta consecutiva in finale a Rotterdam – Medvedev gli cederebbe il posto solo all’inizio della settimana successiva.

Una cosa è certa: i Carota Boys e non solo saranno incollati alla Tv per vedere in diretta se il fuoriclasse italiano riuscirà in un’impresa che lo consegnerebbe automaticamente alla leggenda dello sport italiano.