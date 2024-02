Ribaltone Ferrari, Vasseur conferma tutto: non ci sono più

Sta cambiando tutto in Ferrari, come ha confermato anche il Team Principal Frederic Vasseur: ora è ufficiale, sono spariti.

La Ferrari ha ufficialmente presentato la SF-24, ovvero la nuova monoposto che scenderà in pista nel Mondiale 2024 che prenderà il via tra due weekend in Bahrein. Come già preannunciato dal Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur, la presentazione è stata molto diversa rispetto al passato. Ad ammirare l’alzata del velo non c’erano i giornalisti e nemmeno il pubblico: il team ha infatti optato per un evento più sobrio, in modo tale da concentrare tutti gli sforzi sulla vettura e sull’imminente campionato.

La nuova Ferrari è stata però mostrata sui social, trovando ampio riscontro tra i tifosi che hanno apprezzato le forme eleganti del design. Ma oltre ai tratti estetici ci sono ottime speranze di poter vedere anche una SF-24 molto più competitiva rispetto alla vettura dello scorso anno.

Nella conferenza stampa che si è tenuta a Maranello proprio Vasseur ha voluto caricare ulteriormente l’ambiente, svelando alcuni dettagli sulla nuova monoposto che hanno già scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Nelle scorse settimane sono trapelate indiscrezioni in merito ai miglioramenti emersi dal simulatore, probabilmente anche superiori alle aspettative del Cavallino rampante. Le parole pronunciate dal manager francese in conferenza stampa sembrano confermare questi rumors.

Trionfo Ferrari: le parole di Vasseur scatenano i fan

Da ciò che è stato possibile vedere al simulatore, infatti, la maggior parte dei problemi che hanno riguardato la SF-23 sembrano essere stati risolti. Vasseur ha detto proprio così, aggiungendo che nella scorsa stagione il team ha lavorato sodo per capire cosa non andava e i grossi sforzi di questi mesi sembrano aver dato i loro frutti.

Il 55enne di Draveil decide di scendere ancora di più nel dettaglio per far capire che questa stagione potrebbe davvero essere quella del rilancio per la Ferrari. Vasseur ha sottolineato che il 2024 non sarà un anno di transizione: la Ferrari vuole già recitare un ruolo da protagonista. Una precisazione che il Team Principal ha voluto fare anche per non far credere che la Ferrari stia già pensando al 2025, quando potrà disporre della super coppia Leclerc-Hamilton.

Su questo punto Vasseur è stato molto chiaro: non bisogna pensare in alcun modo al prossimo anno, ma solo a questa stagione. Nel corso della conferenza sono state poste domande anche in merito alla vicenda che sta riguardando Christian Horner, ma il manager transalpino è stato lapidario: “Stiamo assumendo personale, ma ciò che sta accadendo in Red Bull non c’entra nulla“.