Valentino Rossi contro Marquez, il problema è sempre lo stesso

Non termina ancora la rivalità tra Marc Marquez e l’ormai ex pilota, Valentino Rossi: ecco la verità sulla questione.

Ci sono due tipi di rivalità, quella che una volta abbandonato il campo da gioco inizia man mano a sparire e quella che invece due sportivi si portano dietro per sempre. Valentino e Marc non sono certamente mai stati amici, il fatto è che a quanto pare continueranno a non esserlo per almeno un po’ di tempo. La colpa sarà di uno dei due in particolare? Bisogna ascoltare le due campane per dirlo.

A dirla tutta non sembrerebbe che all’italiano interessi particolarmente parlare dell’ex collega spagnolo, né tantomeno di cercare un punto d’incontro. Tra Rossi e Marquez le schermaglie dialettiche in tanti anni non sono state certamente poche ed è possibile che tutto questo si stia portando ancora degli strascichi con sé. Oppure, semplicemente Valentino non è il tipo di persona a cui interessa riallacciare rapporti con ex “nemici”. E Marquez invece cosa ne pensa?

Rossi contro Marquez, il problema è sempre lo stesso

Oggi il pilota catalano è impegnato in una nuova avventura, come tutti sanno. Quando il campionato riaprirà i battenti, l’iberico sarà in sella ad una Desmosedici e correrà per la Gresini Racing. Intanto, imbeccato anche da DAZN Spagna sulla vecchia rivalità con Rossi, il trentenne ammette di aver imparato tanto dall’ex pilota e che non dimenticherà gli anni delle sfide in pista. Su una pace fatta però, dice: “Se parleremo di nuovo? Non dipende da me“.

A quanto pare quindi, al pilota che ha da poco firmato con un team tutto italiano, piacerebbe riaprire l’argomento ma non solo davanti alle telecamere. Lo stesso Rossi infatti potrebbe fargli capire che ormai l’ascia di guerra è sepolta, così che i due possano semplicemente ricordare senza rancore i duelli in pista. Gli stessi di cui Marquez spiega: “Ho avuto due fortune, quella di affrontarlo e quella di batterlo. Ma è capitato anche che lui battesse me”.

Ma ancor più riconciliante potrebbe essere una confessione shock di Marquez, quella che proprio da lui non ci saremmo aspettati. Infatti, il classe ’93 ha ancora un’ammissione da fare a proposito di The Doctor, ed ecco quale: “Rossi è un punto di riferimento per ogni pilota che inizia a correre e insieme a Dani Pedrosa, è stato un riferimento anche per me”. Saranno queste le parole ad aprire alla pace? Aspettiamo la replica del centauro di Tavullia per dirlo.