Ferrari, scippo alla Red Bull: c’è l’annuncio

La Ferrari potrebbe mettere a segno un altro colpo entusiasmante: annuncio sullo scippo alla Red Bull, tifosi scatenati

La Ferrari ha presentato nei giorni scorsi la SF-24, la nuova monoposto che Leclerc e Sainz hanno poi testato per qualche giro sulla pista di Fiorano. Le sensazioni sono positive: come ha detto anche Frederic Vasseur, Team Principal della Rossa, i problemi dello scorso anno sono stati quasi tutti risolti e ora la vettura è molto più competitiva.

Chiaramente bisognerà attendere i primi test in Bahrein e poi i primi appuntamenti stagionali per capire se davvero la nuova Ferrari sarà in grado di dare fastidio alla Red Bull già in questo 2024 o se invece il Cavallino rampante sta mettendo solo le basi per il prossimo anno, quando potrà disporre della super coppia Hamilton-Leclerc.

L’arrivo del campionissimo britannico continua a far rumore anche a distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale. Stando alle ultime indiscrezioni la scuderia di Maranello potrebbe anche mettere a segno un altro colpo clamoroso: con l’approdo di Hamilton, infatti, anche uno dei più importanti ingegneri della storia della Formula 1 potrebbe decidere di tentare l’avventura in Ferrari. Stiamo parlando di Adrian Newey, il 65enne ingegnere britannico che dal 2006 ricopre il ruolo di direttore tecnico della Red Bull.

Ferrari scippa Red Bull: altro super colpo della Rossa

Newey è considerato uno dei principali artefici dei successi del team anglo-austriaco, esattamente come accaduto in passato con altre scuderie come Williams e McLaren. Sono sempre più forti le voci che parlano di una Ferrari pronta a compiere un altro ‘scippo’, stavolta alla Red Bull.

L’ex pilota Ivan Capelli ha avuto la fortuna di lavorare con Newey a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 con la March/Leyton House, pertanto conosce bene il genio di Stratford. Capelli, a margine di ‘Ruote da Sogno’, ha voluto dire la sua proprio sul possibile arrivo dell’ingegnere britannico in Ferrari: “E’ colui che negli ultimi 35 anni ha caratterizzato i successi di tre scuderie diverse, Williams, McLaren e Red Bull. Per lui arrivare alla Ferrari, magari con qualche ingegnere al seguito, finire alla Ferrari e magari farla vincere sarebbe l’apoteosi della carriera“.

Capelli ha infatti ricordato che negli ultimi 35 anni Newey ha caratterizzato i successi di ben tre scuderie: per la Ferrari si tratterebbe di una mossa straordinaria che aumenterebbe enormemente il valore del team. L’ex pilota italiano ha poi sottolineato che negli ultimi tempi il 65enne appare molto più rilassato e capace di godersi meglio la vita privata: tuttavia, anche se si mostra più ‘umano’ rispetto a quando lavoravano insieme, il britannico è ancora la prima scelta tra gli ingegneri. Dopo Hamilton la Ferrari potrebbe provare quindi a piazzare un altro colpo sensazionale.